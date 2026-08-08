Série da Netflix com 6 episódios é imperdível neste sábado (08/08)

Para quem gosta de drama histórico baseado em fatos reais, "O Atentado ao Voo Pan Am 103" ("The Bombing of Pan Am 103") é uma boa pedida para o sábado. A minissérie está disponível na Netflix e reconstitui, em seis episódios, um dos atentados mais marcantes da história britânica.

O elenco reúne Connor Swindells ("Sex Education"), Patrick J. Adams ("Suits") e Merritt Wever, além de nomes como Peter Mullan, Tony Curran e Eddie Marsan. A produção é assinada pelo diretor Michael Keillor e pelo roteirista Jonathan Lee, que lembram do atentado desde a própria infância.

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Do que se trata a série

Em 21 de dezembro de 1988, o voo Pan Am 103 explodiu sobre a pequena cidade escocesa de Lockerbie, matando todas as 259 pessoas a bordo e mais 11 no solo, sendo o ataque terrorista mais mortal da história da Grã-Bretanha. A série acompanha o momento da explosão e a corrida desesperada por respostas que se seguiu, unindo policiais escoceses, agentes do FBI e moradores da cidade em uma investigação que se tornaria a maior já conduzida pela polícia escocesa.

Ao longo dos episódios, a trama expõe as tensões entre as equipes de investigação britânica e americana, o trabalho meticuloso de reconstituir pistas a partir de fragmentos de rádio e listas de bagagem, e o caminho que levaria, mais de uma década depois, ao julgamento dos responsáveis.

Um drama que não esquece as vítimas

Apesar de tratar-se de uma dramatização e não de um documentário, a produção se apoia em depoimentos reais de pessoas que viveram o momento, unindo instituições, decisões políticas e consequências emocionais em uma narrativa que mantém as vítimas e suas famílias sempre no centro da história, mesmo em meio à complexidade de uma investigação que envolveu 21 países.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem gosta de dramas históricos bem produzidos e conduzidos com sensibilidade. A série consegue equilibrar a reconstituição factual da investigação com o peso emocional da tragédia, sem transformar o sofrimento das vítimas em espetáculo.

Com apenas seis episódios, "The Bombing of Pan Am 103" é uma maratona enxuta e ideal para quem busca um sábado de drama histórico intenso, mas sem se estender por temporadas inteiras.