Série da Netflix com máfia e segredo no Top 10 é a pedida para quarta (05/08)

Quem acompanha as dizis, como são chamadas as séries e novelas turcas, já deve ter esbarrado em "Meu Nome É Farah" (My Name Is Farah) no catálogo da Netflix. A série entrou na plataforma no fim de julho e não demorou a subir ao Top 10 dos títulos mais assistidos, uma boa indicação para quem procura uma trama envolvente para maratonar nesta quarta-feira, 5.

Estrelada por Demet Özdemir e Engin Akyürek, a produção é uma adaptação da novela argentina "La Chica que Limpia", a mesma que inspirou a versão americana "The Cleaning Lady". Na Turquia, onde foi exibida originalmente em 2023 sob o título "Adım Farah", a trama rendeu prêmios importantes ao elenco: Özdemir e Akyürek levaram, respectivamente, os títulos de melhor atriz e melhor ator em série de idioma não espanhol em premiações internacionais.

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Do que se trata a série

A trama acompanha Farah Erşadi (Demet Özdemir), uma médica iraniana de 28 anos que precisa interromper a viagem rumo à França ao descobrir que está grávida. Sem documentos para permanecer legalmente na Turquia, ela passa a viver escondida em Istambul, onde trabalha como faxineira apesar da formação na área da saúde, e ainda precisa lidar com o filho, Kerimşah (Rastin Paknahad), que enfrenta uma doença rara.

A vida de Farah muda de vez quando ela testemunha um assassinato cometido por integrantes de uma organização criminosa. A partir daí, ela passa a viver como fugitiva e se aproxima de Tahir (Engin Akyürek), homem inicialmente encarregado de garantir que ela não revele o crime presenciado, o que dá início a um jogo de tensão, desconfiança e atração entre os dois.

Quantos episódios tem

Um dos pontos que mais geram dúvida entre os assinantes é a quantidade de episódios. Na Turquia, a novela terminou com apenas 27 capítulos, divididos em duas temporadas, com duração de quase duas horas cada. Já no catálogo brasileiro da Netflix, a série aparece dividida em 47 episódios de cerca de 40 a 45 minutos.

A explicação é simples: a Netflix reeditou os capítulos originais em partes menores para o formato internacional, seguindo o mesmo modelo já usado por emissoras europeias. Importante notar que os 47 episódios disponíveis por aqui correspondem apenas à primeira temporada da história original. A segunda ainda não tem confirmação de chegada à plataforma.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas turcas recheadas de drama familiar, romance e disputas com o crime organizado. A história de Farah, uma mulher lutando para proteger o filho em meio a um ambiente hostil, sustenta bem o ritmo ao longo dos episódios.