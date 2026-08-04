Série da Netflix com segredos de família para ver terça (04/08)

Para quem gosta de um drama caprichado, com paisagens de rancho e um romance daqueles que prendem a atenção, a dica desta terça-feira, 4, é a série da Netflix"Ransom Canyon". A obra, estrelada por Josh Duhamel e Minka Kelly, já é comparada por parte do público a "Yellowstone", e a segunda temporada, disponível na íntegra desde o fim de julho, é o momento ideal para começar (ou recomeçar) a maratona.

Criada por April Blair e baseada na extensa saga literária de Jodi Thomas, a produção estreou em abril de 2025 e conquistou os assinantes mesmo diante de uma recepção mista da crítica. O resultado: renovação anunciada poucos meses depois da estreia.

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Do que se trata a série

A trama acompanha Staten Kirkland (Josh Duhamel), dono de um tradicional rancho na região do Hill Country, no Texas, e Quinn O'Grady (Minka Kelly), pianista de concerto que cresceu apaixonada por ele. Ao redor dos dois, a cidade fictícia de Ransom Canyon vive disputas de terra, segredos de família e rivalidades que atravessam gerações.

Na segunda temporada, a história recomeça seis meses após o final do primeiro ano: Quinn está de volta à cidade depois de um período tentando seguir a carreira em Nova York, enquanto Staten tenta recuperar o controle do próprio rancho após perder o cargo à frente dele.

O que muda na 2ª temporada

Diferente do primeiro ano, que teve dez episódios, a nova fase chegou mais enxuta, com oito capítulos liberados de uma vez só, o mesmo formato de lançamento imediato que já havia funcionado na estreia da série.

O elenco principal segue o mesmo: além de Duhamel e Kelly, retornam Lizzy Greene, Garrett Wareing, Jack Schumacher e Marianly Tejada. As novidades ficam por conta de Patricia Clarkson, que vive a mãe de Quinn e chega carregando segredos do passado da protagonista, além de Ben Robson, Heidi Grace Engerman e Steve Howey. Para manter a atmosfera country que marca a produção, a temporada também traz participações musicais de Thomas Rhett e Jordan Davis.

Segundo a criadora April Blair, a nova fase mantém os pilares que guiam a série desde o início, terra, amor e legado, mas chega com um tom um pouco mais leve do que o primeiro ano, que concentrou boa parte da tensão em ameaças externas às terras da cidade.

Vale a pena assistir?

Sim, principalmente para quem gosta de dramas de rancho no estilo "Yellowstone", mas com uma dose extra de romance. "Ransom Canyon" não reinventa o gênero, mas entrega paisagens bonitas, um casal central com boa química e conflitos de família que sustentam bem a trama ao longo dos episódios.

Com apenas oito capítulos na nova temporada, disponíveis de uma vez só, a série é uma boa companhia para começar a semana com um drama daqueles que prendem do primeiro ao último episódio.