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DICA DO CINE

Série da Netflix com segredos de família para ver terça (04/08)

Obra é baseada na extensa saga literária de Jodi Thomas

Bianca Carneiro
Por
Trama acompanha Staten Kirkland (Josh Duhamel), dono de um tradicional rancho
Trama acompanha Staten Kirkland (Josh Duhamel), dono de um tradicional rancho - Foto: Divulgação

Para quem gosta de um drama caprichado, com paisagens de rancho e um romance daqueles que prendem a atenção, a dica desta terça-feira, 4, é a série da Netflix"Ransom Canyon". A obra, estrelada por Josh Duhamel e Minka Kelly, já é comparada por parte do público a "Yellowstone", e a segunda temporada, disponível na íntegra desde o fim de julho, é o momento ideal para começar (ou recomeçar) a maratona.

Criada por April Blair e baseada na extensa saga literária de Jodi Thomas, a produção estreou em abril de 2025 e conquistou os assinantes mesmo diante de uma recepção mista da crítica. O resultado: renovação anunciada poucos meses depois da estreia.

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Do que se trata a série

A trama acompanha Staten Kirkland (Josh Duhamel), dono de um tradicional rancho na região do Hill Country, no Texas, e Quinn O'Grady (Minka Kelly), pianista de concerto que cresceu apaixonada por ele. Ao redor dos dois, a cidade fictícia de Ransom Canyon vive disputas de terra, segredos de família e rivalidades que atravessam gerações.

Na segunda temporada, a história recomeça seis meses após o final do primeiro ano: Quinn está de volta à cidade depois de um período tentando seguir a carreira em Nova York, enquanto Staten tenta recuperar o controle do próprio rancho após perder o cargo à frente dele.

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O que muda na 2ª temporada

Diferente do primeiro ano, que teve dez episódios, a nova fase chegou mais enxuta, com oito capítulos liberados de uma vez só, o mesmo formato de lançamento imediato que já havia funcionado na estreia da série.

O elenco principal segue o mesmo: além de Duhamel e Kelly, retornam Lizzy Greene, Garrett Wareing, Jack Schumacher e Marianly Tejada. As novidades ficam por conta de Patricia Clarkson, que vive a mãe de Quinn e chega carregando segredos do passado da protagonista, além de Ben Robson, Heidi Grace Engerman e Steve Howey. Para manter a atmosfera country que marca a produção, a temporada também traz participações musicais de Thomas Rhett e Jordan Davis.

Segundo a criadora April Blair, a nova fase mantém os pilares que guiam a série desde o início, terra, amor e legado, mas chega com um tom um pouco mais leve do que o primeiro ano, que concentrou boa parte da tensão em ameaças externas às terras da cidade.

Vale a pena assistir?

Sim, principalmente para quem gosta de dramas de rancho no estilo "Yellowstone", mas com uma dose extra de romance. "Ransom Canyon" não reinventa o gênero, mas entrega paisagens bonitas, um casal central com boa química e conflitos de família que sustentam bem a trama ao longo dos episódios.

Com apenas oito capítulos na nova temporada, disponíveis de uma vez só, a série é uma boa companhia para começar a semana com um drama daqueles que prendem do primeiro ao último episódio.

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