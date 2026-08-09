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Série de investigação promete salvar seu domingo (09/08)

Nova obra teve episódio lançado neste domingo

Bianca Carneiro
Por
K-drama sobrenatural ganha novo episódio na Netflix
K-drama sobrenatural ganha novo episódio na Netflix - Foto: Divulgação | Netflix

Os fãs de k-drama já sabem: domingo é dia de novo capítulo de "Assustadoramente Apaixonados" na Netflix. A comédia romântica sobrenatural sul-coreana lança episódios sempre aos sábados e domingos, e o oitavo capítulo chega à plataforma neste domingo, 9, dia perfeito para colocar a maratona em dia.

Estrelada por Park Eun-bin e Yang Se-jong, a série é inspirada no filme "Enfeitiçado" (2011) e amplia a história original ao acrescentar investigações criminais, disputas entre famílias e um triângulo amoroso. Ao todo, a primeira temporada terá 12 episódios, com o desfecho previsto para 23 de agosto.

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Do que se trata a série

A trama acompanha Cheon Yeo-ri (Park Eun-bin), herdeira e CEO de uma rede de hotéis de luxo, que esconde um segredo incomum: ela consegue ver e conversar com fantasmas. Apesar da postura fria que a torna conhecida, Yeo-ri mantém as pessoas afastadas justamente por causa das aparições sobrenaturais que a assombram todas as noites.

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Sua vida muda quando ela se envolve em uma série de incidentes ligados a investigações de assassinato ao lado de Ma Gang-uk (Yang Se-jong), um promotor de Justiça renomado. Os dois descobrem que um simples toque entre eles potencializa a habilidade de Yeo-ri, tornando a dupla eficaz na resolução de casos que as investigações convencionais não conseguem solucionar. Completando o triângulo amoroso, Kang Min-hwan (Ong Seong-wu), herdeiro de um grupo hoteleiro concorrente, também disputa a atenção da protagonista.

Um formato pensado para o fim de semana

Diferente da maioria das séries da Netflix, que chegam completas de uma vez, "Assustadoramente Apaixonados" opta pelo lançamento semanal em dupla de episódios, sempre aos sábados e domingos, o que torna o fim de semana literalmente o momento oficial de acompanhar a trama.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem gosta de k-dramas que equilibram romance, humor e mistério. A química entre Park Eun-bin e Yang Se-jong sustenta bem a trama, e o elemento sobrenatural dá um tempero a mais às investigações criminais que movem a história.

Com episódios saindo justamente aos sábados e domingos, "Assustadoramente Apaixonados" é praticamente feita sob medida para quem gosta de reservar o fim de semana para colocar as séries em dia.

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Dorama K-drama Netflix

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