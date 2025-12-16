Menu
CINEINSITE
IMPERDÍVEL

Série de suspense viciante é a melhor estreia da Netflix desta semana

Trama de suspense psicológico que conquistou o público chega ao Brasil

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

16/12/2025 - 15:55 h
Sucesso absoluto nos Estados Unidos em 2025, nova série chega à Netflix Brasil
A Netflix Brasil lançou nesta segunda-feira, 15, The Hunting Wives: Casadas e Caçadoras, série de suspense psicológico que chega ao catálogo como a melhor estreia da semana na plataforma.

Sucesso absoluto nos Estados Unidos em 2025, a produção já acumula 76% de aprovação no Rotten Tomatoes e se destaca por uma trama intensa e extremamente difícil de parar de assistir.

Baseada no romance homônimo de May Cobb, a série se passa em Maple Brook, uma cidade fictícia do leste do Texas que esconde segredos por trás de sua fachada perfeita.

Com apenas oito episódios, a história começa com a chegada de Sophie O’Neil (Brittany Snow), uma ex-publicitária que troca Boston por essa comunidade conservadora ao lado do marido e do filho.

Na tentativa de se adaptar à nova vida, Sophie se aproxima de um grupo seleto de mulheres ricas e influentes da cidade. Liderado pela enigmática Margo Banks (Malin Åkerman), o círculo social se revela tão sedutor quanto perigoso, conduzindo a protagonista por um caminho de festas luxuosas, sensação de liberdade e, rapidamente, jogos de manipulação e poder.

O que começa como um drama social evolui para um mistério sombrio quando um assassinato choca Maple Brook. A morte da líder de torcida local, Abby Jackson, expõe a hipocrisia da comunidade e coloca em xeque as relações construídas ao longo da narrativa, aprofundando temas como desejo, identidade, sexualidade e moralidade.

O elenco da produção de oito episódios reúne nomes conhecidos do público, como Dermot Mulroney, que interpreta Jed Banks, além de Chrissy Metz (Starr), Jaime Ray Newman (Callie), Katie Lowes (Jill) e Evan Jonigkeit, ampliando o apelo da série entre diferentes públicos.

Nos Estados Unidos, o impacto foi imediato. The Hunting Wives se tornou o tema sobre programas de TV que mais cresceu no Google em 2025, superando fenômenos como The White Lotus e Round 6 no ranking de tendências entre janeiro e novembro.

O desempenho impulsionou a série ao topo do streaming da Netflix norte-americana, onde chegou a ocupar o posto de produção mais assistida em agosto de 2025.

Apesar das reações variadas da crítica, a adaptação foi amplamente descrita como divertida e envolvente, conquistando espectadores pelo exagero e pelo ritmo acelerado.

O sucesso foi tão expressivo que, mesmo após entraves iniciais relacionados aos direitos de licenciamento, a Netflix confirmou uma segunda temporada.

x