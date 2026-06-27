Série sobrenatural de 8 episódios da Netflix para o seu sábado (27/06)

Finalmente chegou o sábado, e com ele também vem a vontade de desacelerar e encontrar uma série envolvente para acompanhar sem precisar encarar uma temporada longa.

Pensando nesse tipo de maratona mais enxuta, a Netflix apostou em As Bruxas de Mayfair, produção que chegou à plataforma neste ano, rapidamente entrou no TOP 10 e atualmente ocupa a quarta posição entre os títulos mais vistos do serviço.

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Com uma trama sobrenatural, clima de mistério e suspense e episódios ideais para assistir em sequência, a série surge como uma opção certeira para quem quer mergulhar em uma história sombria neste sábado.

Baseada na obra de Anne Rice, a produção acompanha Rowan Fielding, uma neurocirurgiã brilhante que vê sua vida mudar de forma brusca ao descobrir que pertence a uma poderosa linhagem de mulheres com habilidades sobrenaturais.

A virada acontece depois da morte da mãe biológica, com quem não tinha contato havia anos, quando Rowan herda um casarão em Nova Orleans e passa a se aproximar dos segredos da família Mayfair.



Série mergulha em dinastia de bruxas e segredos de família

A trama parte de uma pergunta simples e eficiente: o que acontece quando alguém descobre, de uma hora para outra, que faz parte de uma família milenar marcada por poderes sobrenaturais? É a partir dessa revelação que a jornada de Rowan começa a ganhar contornos cada vez mais sombrios.

Ao chegar a Nova Orleans para conhecer a casa herdada, a protagonista percebe que o legado dos Mayfair está longe de ser apenas um passado excêntrico. Há uma presença sinistra rondando a família, um histórico de mulheres ligadas à feitiçaria e uma teia de segredos que transforma a série em uma história de descoberta, medo e herança maldita.

Enquanto tenta entender a própria origem, Rowan também se vê presa a uma disputa de poder antiga e a uma entidade misteriosa chamada Lasher.

Suspense sobrenatural sustenta a maratona

Um dos trunfos da série está justamente no modo como combina fantasia sombria com estrutura de suspense.

A narrativa se apoia no mistério em torno da família, nos segredos escondidos dentro da mansão e no peso psicológico da protagonista ao descobrir que sua vida talvez nunca tenha sido o que parecia.

A produção também aposta em uma atmosfera mais adulta do que outras histórias recentes sobre bruxas. Em vez de seguir por um caminho adolescente ou mais leve, a série investe em temas como legado, trauma, poder, manipulação e destino.

O resultado é uma trama sobrenatural com tons de thriller, em que cada nova descoberta da protagonista amplia a sensação de ameaça.

Nova Orleans e a estética gótica viram parte da história

A ambientação é um dos elementos mais fortes da série. Nova Orleans, cidade profundamente ligada à obra de Anne Rice, não aparece apenas como pano de fundo, mas como peça central da narrativa.

A fotografia usa tons esverdeados e uma estética úmida, sombria e etérea para reforçar a sensação de estranhamento, como se a cidade inteira estivesse contaminada pelos segredos da família.

Essa construção visual ajuda a diferenciar a produção de outras adaptações do universo de Anne Rice.

Se Entrevista com o Vampiro aposta em uma atmosfera mais sensual e dramática, As Bruxas de Mayfair prefere o desconforto, o sobrenatural e a sensação constante de que há algo errado prestes a emergir.

Série amplia o universo de Anne Rice

Lançada originalmente em 2023 pela AMC, a produção nasceu na esteira do sucesso de Entrevista com o Vampiro e faz parte do mesmo universo literário criado por Anne Rice.

Com duas temporadas completas já produzidas e uma terceira a caminho, a série adapta uma das sagas mais conhecidas da autora fora do universo dos vampiros.

Esse contexto ajuda a explicar por que a produção chama atenção entre fãs de terror e fantasia sombria.

Ao levar para a tela a história da família Mayfair, a série recupera um dos temas mais fortes da autora: personagens marcados por dons extraordinários, mas também por conflitos psicológicos, dilemas morais e relações familiares adoecidas pelo poder.

Bruxas, maldição e intrigas familiares movem a trama

Ao longo dos episódios, a série se apoia menos em sustos diretos e mais na construção de um clima de ameaça permanente. Rowan precisa lidar com poderes recém-descobertos, memórias fragmentadas, segredos de família e uma entidade violenta que parece atravessar gerações da dinastia Mayfair.

Essa combinação entre bruxaria, maldição familiar e investigação do próprio passado faz com que a história avance em ritmo de descoberta.

A cada episódio, novas camadas do passado da família são reveladas, o que sustenta a curiosidade e torna a série especialmente convidativa para quem gosta de maratonar tramas de mistério com um componente sobrenatural forte.

Vale a pena?

Para quem gosta de histórias de bruxas, segredos de família e suspense sobrenatural, As Bruxas de Mayfair pode ser uma boa escolha para o sábado.

A série tem uma atmosfera forte, uma protagonista carismática, boas ideias de construção de universo e um enredo que mistura investigação, terror e fantasia em um formato fácil de engatar.

Mesmo sem ser uma produção perfeita, ela funciona bem para quem procura uma trama envolvente, sombria e sem cara de entretenimento descartável.

É uma aposta interessante especialmente para fãs de Anne Rice, de Entrevista com o Vampiro e de séries que colocam personagens femininas no centro de narrativas marcadas por poder, maldição e herança familiar.