Série vai mostrar a verdadeira história de Ayrton Senna e Galisteu

Ayrton Senna e Adriane Galisteu - Foto: Arquivo Pessoal

A apresentadora Adriane Galisteufez uma publicação em seu perfil no Instagram neste sábado, 4, para dizer que, em breve, o seu lado da história com Ayrton Senna (1960-1994) vai ser revelado. Ela confirmou que a produção ‘Meu Ayrton por Adriane Galisteu’ já tem data de estreia.

A série documental original da HBO Max vai ser lançada em 6 de novembro. O projeto promete detalhar o romance vivido pelos dois nos anos 1990. “Depois de 30 anos, esta história também merece ser contada…”, escreveu.

Com direção de João Wainer e produção da Magnífica, o documentário não trará apenas o depoimento de Galisteu. A série contará com a participação de amigos e personalidades que testemunharam de perto tanto a carreira vitoriosa de Senna quanto seus últimos anos de vida, oferecendo um olhar mais íntimo sobre o período.

Vale lembrar que, em ‘Senna’, da Netflix, o papel de Adriane Galisteu foi interpretado pela atriz Julia Fioti, mas sua participação somou menos de três minutos, enquanto outros relacionamentos do piloto, como o namoro com a apresentadora Xuxa e o casamento com Lilian de Vasconcellos, receberam maior destaque.