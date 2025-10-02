Sexo, morte e traição marcam 2ª temporada de série do Prime Video

A série aborda uma temática mais jovial - Foto: Divulgação | Prime Video

Os fãs de Maxton Hall já podem comemorar, pois o Prime Video divulgou o trailer da segunda temporada da série teen, nesta quinta-feira, 2. A trama, que se passa em um internato luxuoso, tem previsão de estreia para 7 de novembro e será marcada por cenas de sexo, morte e traição.

O enredo dessa temporada, que se chamará ‘Maxton Hall: Um Mundo Entre Nós’, será focado no drama em torno do casal de personagens principais: Ruby (Harriet Herbig-Matten) e James (Damian Hardung).

A trama também contará com o retorno dos atores Sonja Weiber, que interpreta a personagem Lydia, Ben Felipe como Cyril, Fedja van Huêt como Mortimer, Runa Greiner como Ember, Justus Riesner como Alistair e outros.

Vale lembrar que Maxton Hall foi a série não inglesa de maior sucesso dentro da plataforma de streaming, ficando em primeiro lugar por dias e alcançando mais de 120 países e territórios.

Confira o trailer completo: