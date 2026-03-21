Só 5 episódios: essa série da Netflix é ideal para salvar seu sábado

Essa série de mistério da Netflix é a opção ideal para o fim de semana - Foto: Divulgação

No final de semana, tudo o que queremos é uma boa série para maratonar e passar o tempo livre longe do estresse da semana.

Pensando nisso, a Netflix oferece diversas opções, e uma delas chama atenção justamente pela combinação de mistério, drama e poucos episódios. Que Falta Você Me Faz surge como uma dessas apostas certeiras para quem busca uma história intensa.

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A trama é baseada nos livros de Harlan Coben, autor responsável por algumas das minisséries de maior sucesso da plataforma. Com apenas cinco episódios, a produção entrega uma narrativa rápida, marcada por reviravoltas constantes e um suspense que se constrói a partir de um reencontro inesperado.



Um reencontro que muda tudo

A trama acompanha Kat Donovan (Rosalind Eleazar), uma detetive marcada por traumas profundos. Anos atrás, ela estava prestes a se casar com Josh (Ashley Walters), o grande amor de sua vida, quando ele desapareceu sem deixar qualquer rastro.

Mais de uma década depois, o passado ressurge de forma inesperada: Kat encontra o ex-noivo em um aplicativo de relacionamentos. O choque não é apenas emocional e levanta uma série de questionamentos que a personagem não consegue ignorar.

Determinada a entender o que aconteceu, ela decide investigar o reaparecimento, dando início a uma jornada que rapidamente se torna mais complexa do que parecia.

O que começa como uma busca pessoal se transforma em algo muito maior. À medida que avança, Kat descobre indícios de que o desaparecimento de Josh pode estar ligado a uma conspiração sombria, e até mesmo ao assassinato de seu pai, um caso nunca totalmente resolvido.

Paralelamente, a investigação a coloca em contato com situações perigosas, envolvendo pessoas vulneráveis sendo manipuladas em um esquema assustador. A história se desenvolve como um quebra-cabeça, onde cada nova pista abre portas para revelações ainda mais perturbadoras.

Do livro para o streaming

Baseada no romance lançado em 2014 por Harlan Coben, a minissérie segue a fórmula já conhecida das adaptações do autor: capítulos curtos, ritmo acelerado e ganchos que incentivam a maratona.

Apesar de uma recepção mista por parte da crítica especializada, a minissérie encontrou um caminho sólido entre os espectadores. O suspense envolvente e a sequência de reviravoltas ajudaram a produção a se destacar como uma das minisséries mais assistidas de 2025 na Netflix.

Vale a pena assistir?

Com poucos episódios e uma história cheia de tensão, a produção se encaixa perfeitamente naquele momento em que tudo o que você quer é dar play e esquecer do mundo por algumas horas.

Entre conspirações, traumas e segredos escondidos, a série prova que, às vezes, uma boa maratona não precisa de muitos capítulos, apenas de uma história que saiba prender do início ao fim.