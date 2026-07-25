Só 5 episódios: série de suspense da Netflix para este sábado (25/07)

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Finalmente o sábado chegou e, com mais tempo livre, cresce também a vontade de encontrar uma boa série para maratonar sem passar o dia inteiro em frente à televisão.

Lançada em 2025, Os Assassinatos de Åre é uma das produções menos comentadas da Netflix, acabou ficando esquecida após a chegada de novos títulos ao catálogo, mas entrega um suspense policial envolvente, perfeito para quem procura uma história intensa para assistir neste sábado, 25.

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Com apenas cinco episódios, que variam entre 35 e 57 minutos, a produção pode ser maratonada em pouco mais de três horas.

Baseada nos livros da escritora sueca Viveca Sten, a série aposta no chamado nordic noir, combinando paisagens cobertas de neve, dias escuros, personagens sempre agasalhados e uma investigação repleta de segredos.

Apesar de seguir uma fórmula conhecida, conquista pela atmosfera, pelo elenco e pelo ritmo ágil da narrativa.

Um desaparecimento dá início ao mistério

A trama acompanha Hanna Ahlander (Carla Sehn), uma policial de Estocolmo que decide se afastar da rotina após ser suspensa do trabalho e enfrentar o fim do relacionamento. Ela viaja para Åre, cidade sueca onde sua irmã possui uma casa de temporada, em busca de tranquilidade.

Cena de Os Assassinatos de Åre - Foto: Divulgação

Os planos, porém, mudam completamente quando uma adolescente desaparece durante a noite. Mesmo longe da função, Hanna decide participar das buscas e acaba unindo forças com o investigador Daniel Lindskog (Kardo Razzazi), que enfrenta falta de recursos na delegacia e problemas na vida pessoal.

A parceria começa cercada por desconfiança, mas logo se torna essencial para solucionar o caso.



Dois casos e muito suspense

Diferentemente de muitas séries policiais, o primeiro mistério é resolvido antes do desfecho da temporada.

A partir daí, um novo crime assume o protagonismo e leva a dupla a investigar o assassinato de um ex-atleta olímpico, ampliando os conflitos e explorando os limites da confiança entre os protagonistas.

Filmada na própria cidade de Åre, a produção aproveita as paisagens congeladas para criar uma atmosfera sombria, enquanto mergulha em dilemas éticos, relações humanas e segredos escondidos sob a aparência tranquila da pequena comunidade.

Produção esquecida merece uma chance

Embora tenha estreado entre os títulos mais vistos da Netflix, Os Assassinatos de Åre acabou ofuscada pelos lançamentos seguintes e hoje é uma das séries menos lembradas do catálogo, mesmo oferecendo uma experiência ideal para quem gosta de thrillers curtos.

Outro destaque é a recepção da crítica. No Rotten Tomatoes, a produção registra 86% de aprovação, reforçando a qualidade da adaptação inspirada nas obras Hidden in Snow e Hidden in the Shadows, de Viveca Sten.

Vale a pena?

Sim. Os Assassinatos de Åre é uma ótima escolha para quem gosta de tramas intensas, suspense policial, investigações cheias de mistério e séries enxutas.

Com apenas cinco episódios entre 35 e 57 minutos, a produção entrega uma maratona de pouco mais de três horas, ideal para aproveitar o tempo livre do sábado sem abrir mão de uma história envolvente, personagens cativantes e do clima característico do nordic noir.