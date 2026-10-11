Só 6 episódios: minissérie de suspense da Netflix para domingo (11/10)

O domingo chegou e, com algumas horas livres antes da volta à rotina, cresce a vontade de encontrar uma boa história para assistir sem precisar começar uma produção interminável.

Para quem quer aproveitar o dia com uma trama capaz de prender a atenção até o último episódio, a Netflix tem uma opção que acabou esquecida em meio aos novos lançamentos: Quer Brincar de Gracie Darling?.

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Lançada em 2025, a minissérie australiana combina investigação policial, suspense e elementos sobrenaturais em uma história marcada por desaparecimentos e segredos que atravessam gerações.

Com apenas seis episódios de cerca de 45 minutos, a produção soma pouco mais de quatro horas e pode ser uma escolha certeira para quem quer aproveitar o domingo com uma maratona do começo ao fim.

Morgana O’Reilly interpreta Joni Grey, enquanto Harriet Walter, conhecida por Succession, também integra o elenco.

Um desaparecimento que nunca foi esquecido

A história começa em 1997, quando um grupo de adolescentes se reúne em uma cabana isolada para realizar uma sessão espírita. Gracie Darling lidera o ritual, mas a brincadeira termina de forma traumática quando a jovem desaparece.

Entre os adolescentes está Joni Grey, melhor amiga de Gracie, que foge do local em completo pânico. O desaparecimento se transforma em um trauma para a pequena comunidade e permanece sem uma explicação definitiva durante anos. Quase três décadas depois, o passado volta a chamar a atenção de Joni.

A produção aposta em personagens adultos tentando compreender um acontecimento que marcou suas vidas, enquanto os adolescentes do presente acabam envolvidos novamente no ritual que deu origem ao mistério.



Um novo caso reacende o mistério

Agora adulta e trabalhando como psicóloga infantil, Joni tenta seguir em frente até receber uma notícia que muda tudo.

Outra garota da família Darling desaparece em circunstâncias semelhantes às que cercaram o sumiço de Gracie. O caso fica ainda mais inquietante porque a jovem estava participando de uma recriação do antigo ritual.

A brincadeira ganhou o nome de “Quer Brincar de Gracie Darling?” e passou a ser repetida por adolescentes da região. Diante do novo desaparecimento, Joni decide voltar ao lugar onde tudo começou para tentar descobrir o que aconteceu décadas antes.

Investigação encontra pistas sobrenaturais

A busca por respostas leva Joni a revisitar o próprio passado. Ao lado de Jay Rajeswaran, antigo amigo e sobrevivente da sessão espírita, ela começa a reconstruir os acontecimentos que envolveram Gracie.

Jay, que agora é policial afastado do caso por seu envolvimento emocional, também tem motivos para desconfiar de que o novo desaparecimento esteja relacionado ao episódio original.

No centro das suspeitas está Levi, um espírito mencionado durante a sessão espírita. Conforme novas informações aparecem, a investigação começa a ultrapassar os limites de uma explicação puramente racional.

O suspense cresce entre passado e presente

A série alterna os acontecimentos atuais com lembranças da adolescência de Joni e Gracie. As duas aparecem vivendo experiências típicas da juventude até que a sessão espírita transforma completamente suas vidas.

No presente, acontecimentos estranhos começam a se acumular. Pássaros mortos aparecem pela cidade, símbolos ligados às adolescentes voltam a surgir e uma efígie em chamas é interpretada como um possível aviso.

Ao mesmo tempo, os jovens envolvidos no novo ritual parecem esconder informações que podem ajudar a solucionar o mistério.

Uma produção curta para aproveitar o domingo

Com seis episódios de aproximadamente 45 minutos, a série pode ser finalizada em pouco mais de quatro horas.

O formato enxuto combina com a proposta da história e permite começar a assistir no domingo sem assumir o compromisso de acompanhar uma produção durante semanas. Para quem quer uma trama com começo, desenvolvimento e conclusão, a minissérie oferece uma opção prática para ocupar o tempo livre.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas de suspense e mistério, a minissérie é uma boa opção para aproveitar o domingo com uma história que combina investigação, desaparecimentos, segredos e elementos sobrenaturais. A atmosfera de tensão e as dúvidas que surgem ao longo da narrativa ajudam a manter o interesse até os momentos finais.

Outro destaque está na maneira como passado e presente se conectam. O desaparecimento que marcou a comunidade décadas antes volta a interferir nos acontecimentos atuais, fazendo com que novas pistas sejam descobertas enquanto a protagonista tenta entender o que realmente aconteceu.

A mistura entre investigação policial e elementos sobrenaturais também funciona para quem gosta de histórias que deixam espaço para dúvidas e interpretações. A produção constrói o mistério gradualmente, apresentando diferentes possibilidades enquanto os personagens tentam encontrar respostas para os acontecimentos.

Além disso, o formato curto favorece quem quer aproveitar o domingo para assistir a uma história completa. Com poucos episódios e pouco mais de quatro horas de duração total, é possível acompanhar a minissérie em uma única maratona e terminar o fim de semana com uma trama de suspense e mistério sem precisar assumir um compromisso longo.