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Só 6 episódios: série de ação da Netflix é a escolha perfeita para terça (11/08)

Anderson Silva sai do octógono e entra na ficção nesta série da Netflix

Bianca Carneiro
Por
"Fúria" é a aposta da Netflix para a terça
"Fúria" é a aposta da Netflix para a terça - Foto: Divulgação | Netflix

Para deixar esta terça-feira, 11, com mais adrenalina, "Fúria" é uma ótima pedida no catálogo nacional da Netflix. A série brasileira estreou no fim de julho com apenas seis episódios, formato enxuto que permite maratonar a história completa em poucas sessões.

Estrelada por Vinícius Neri, a produção reúne um elenco de peso da dramaturgia brasileira: Fábio Lago, Alice Carvalho, Bianca Comparato, Claudia Raia, Eduardo Moscovis, Babu Santana e o rapper MC Cabelinho, além da participação especial do ex-campeão do UFC Anderson Silva em um dos papéis da trama.

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Do que se trata a série

A trama acompanha Marcelo (Vinícius Neri), um homem encontrado à beira da morte por um treinador de artes marciais mistas. Sem qualquer lembrança de sua própria identidade, ele recebe um novo nome e um novo propósito: construir uma carreira dentro do octógono.

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Conforme recupera fragmentos da memória perdida, Marcelo descobre que está ligado a uma rede perigosa de crimes e segredos que colocam em risco tanto sua vida quanto a de seu mentor. Paralelamente à jornada de autodescoberta, ele enfrenta a intensa rivalidade com Júnior Malamute (MC Cabelinho), adversário que também disputa espaço no cenário das lutas.

O MMA como pano de fundo para o mistério

Diferente de uma simples trama esportiva, "Fúria" usa o universo do MMA como cenário para uma investigação sobre identidade e passado criminoso. O treinamento nas artes marciais funciona como uma tentativa de controle para um protagonista que não tem domínio algum sobre a própria história, e cada vitória no octógono aumenta o risco de que seu passado venha à tona.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem gosta de séries nacionais que misturam ação física com mistério e drama criminal. A combinação de atores experientes com nomes como MC Cabelinho, que aproxima a narrativa da cultura urbana ligada ao MMA brasileiro, ajuda a dar um tom autêntico à produção.

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