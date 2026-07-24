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Só 6 episódios: série de ação no TOP 10 da Netflix ideal para ver hoje

Produção mistura operações militares, suspense e conflitos pessoais em uma história intensa

Beatriz Santos
Por
Essa série nova da Netflix é ideal para sua maratona hoje
Essa série nova da Netflix é ideal para sua maratona hoje - Foto: Divulgação

Finalmente chegou a sexta-feira e, com ela, a chance de deixar a correria da semana de lado para aproveitar o tempo livre com uma boa maratona.

Para quem procura uma história envolvente sem o compromisso de acompanhar várias temporadas, Unidade de Elite GIGN acaba de chegar à Netflix e já alcançou o TOP 10 da plataforma.

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Com apenas seis episódios, que variam entre 42 e 55 minutos, a produção pode ser assistida em pouco mais de cinco horas. O formato enxuto faz da série uma ótima opção para quem quer fugir do tédio, aproveitar um dia de folga ou até começar a assistir nesta noite e terminar ao longo do fim de semana.

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Inspirada no grupo de elite da polícia francesa, a novidade aposta em uma combinação de ação, suspense e drama para contar uma história marcada por operações de alto risco, investigações e conflitos pessoais.

O resultado é uma produção que prende a atenção do início ao fim e explica por que rapidamente conquistou o título de produção mais vista do streaming.

Ataque coloca comandante diante do próprio passado

Em Unidade de Elite GIGN, um comandante veterano prestes a se aposentar vê seus planos mudarem completamente quando um ataque sem precedentes atinge a unidade francesa de operações especiais.

Além do atentado, explosivos militares experimentais são roubados, obrigando o agente a voltar à linha de frente.

Durante a investigação, ele percebe que o responsável conhece profundamente os procedimentos e as vulnerabilidades da equipe.

As pistas levam a uma missão realizada cerca de 15 anos antes, fazendo com que antigos segredos retornem justamente quando ele acreditava ter deixado o passado para trás.

Ação intensa inspirada em operações reais

Criada por Julien Leclercq e Sylvain Caron, a série foi desenvolvida com o apoio do GIGN real e aposta no realismo para retratar invasões, resgates de reféns e operações contra terroristas.

A direção de Julien Leclercq, conhecido por produções como Ganglands, conduz cada missão com ritmo acelerado e uma constante sensação de urgência.

Equipamentos, estratégias e procedimentos aparecem de forma convincente, tornando as sequências de ação ainda mais envolventes. Mesmo quando o roteiro aumenta a tensão com algumas licenças dramáticas, a direção consegue manter o suspense e prender o espectador até os momentos decisivos.

Muito além das missões

Embora a ação seja um dos principais atrativos, a série dedica boa parte da narrativa aos dilemas pessoais do protagonista. Próximo da aposentadoria, ele tenta equilibrar a pressão do trabalho com problemas familiares e decisões do passado que continuam influenciando sua vida.

Outro personagem importante é Max, um jovem recém-aprovado no GIGN e afilhado do comandante.

Filho de um antigo parceiro morto em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas, ele transforma a investigação em uma jornada ainda mais pessoal, aumentando a pressão sobre o protagonista.

Suspense mantém o ritmo até o fim

A produção distribui bem as reviravoltas ao longo dos seis episódios e evita depender apenas das cenas de ação para manter o interesse.

A trilha sonora reforça a tensão constante, enquanto o roteiro amplia o mistério por trás da investigação e das decisões tomadas pelos personagens.

Apesar de alguns integrantes da equipe receberem menos desenvolvimento do que poderiam, a série encontra seu melhor equilíbrio quando combina operações militares, conflitos emocionais e revelações sobre o passado do comandante.

Vale a pena?

Sim. Unidade de Elite GIGN é uma excelente escolha para quem gosta de séries de ação, operações militares e histórias de suspense que mantêm o ritmo do começo ao fim.

Com apenas seis episódios e pouco mais de cinco horas de duração, a produção entrega uma maratona rápida, envolvente e perfeita para aproveitar o tempo livre durante um dia de folga ou ao longo do fim de semana.

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