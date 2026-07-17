Só 8 episódios: nova série do Prime Video vai salvar sua maratona hoje

Estamos na noite de sexta-feira e, com o fim de semana chegando, muita gente procura uma produção envolvente para aproveitar o tempo livre sem precisar investir vários dias em uma maratona.

Nesse cenário, o Prime Video aposta em uma novidade que combina ação, suspense e humor na medida certa, ideal para quem quer fugir do tédio.

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Lançada em 2026, Parceiras no Crime é uma das grandes apostas do streaming para as próximas semanas.

A série já aparece entre os títulos mais assistidos da plataforma e ocupa espaço no TOP 10, chamando a atenção dos assinantes pela mistura de perseguições, conspirações e uma dupla de protagonistas que conduz a trama do começo ao fim.

Outro atrativo é a duração. A produção conta com oito episódios, que variam entre 48 e 55 minutos, resultando em uma maratona de pouco mais de sete horas. Isso permite assistir à série durante um dia de folga ou dividir os capítulos ao longo do fim de semana e terminar a história antes da volta da rotina.

Amizade vira questão de sobrevivência

A trama acompanha Debbie, uma mulher comum que vê sua vida mudar completamente ao descobrir que sua melhor amiga, Judith, esconde há mais de duas décadas uma identidade secreta como assassina profissional.

Ao mesmo tempo, Debbie passa a ser perseguida depois que o marido, David, rouba milhões de dólares da máfia. Sem alternativas, ela acaba dependendo justamente da amiga para sobreviver enquanto ambas se tornam alvo de uma conspiração que cresce a cada episódio.

Durante a fuga pela Europa, antigos segredos, mentiras e ressentimentos começam a surgir, colocando à prova uma amizade construída ao longo de anos. Em meio a perseguições, tiroteios e reviravoltas, as duas precisam descobrir se a confiança que sempre tiveram será suficiente para mantê-las vivas.

Ação acelera o ritmo da série

Embora a premissa siga caminhos conhecidos das produções sobre assassinos profissionais, Parceiras no Crime mantém o ritmo graças às sequências de ação.

As cenas exploram diferentes cenários, incluindo estradas, edifícios e outros ambientes que ajudam a variar perseguições, confrontos e tiroteios. A direção também aposta em coreografias claras e fluidas, evitando cortes excessivos que costumam prejudicar esse tipo de produção.

Outro ponto que diferencia a série é a maneira como cada personagem reage ao perigo. Judith demonstra a experiência de quem passou décadas treinando como assassina, enquanto Debbie enfrenta as situações como alguém completamente despreparada, tornando os confrontos mais naturais.

Octavia Spencer e Hannah Waddingham roubam a cena

O principal destaque da produção é a química entre Octavia Spencer e Hannah Waddingham.

As atrizes convencem ao interpretar duas amigas de longa data, equilibrando momentos de humor, tensão e emoção ao longo da narrativa. Mesmo quando o roteiro aposta em soluções previsíveis, a relação entre Debbie e Judith mantém o interesse do público.

Cena de Parceiras no Crime - Foto: Divulgação

Nos episódios finais, a história ganha mais força. A narrativa passa a apresentar decisões mais impactantes, aumenta a tensão e entrega algumas reviravoltas que deixam uma boa impressão e ainda abrem espaço para uma possível continuação.



Vale a pena?

Para quem gosta de suspense, ação, perseguições e séries curtas, a resposta é sim. Mesmo sem reinventar o gênero e recorrendo a alguns clichês, Parceiras no Crime compensa com uma dupla de protagonistas carismática, cenas de ação bem construídas e uma história que flui rapidamente.

Com apenas oito episódios e pouco mais de sete horas de duração, a série é uma escolha certeira para quem quer aproveitar o fim de semana com uma maratona divertida e terminar a produção sem comprometer vários dias da rotina.