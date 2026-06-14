Só 8 episódios: série de mistério da Netflix vai dominar seu domingo

Chegou o domingo e o fim de semana está perto do fim, mas ainda dá tempo de começar uma boa maratona. Para quem procura uma história envolvente sem precisar investir semanas diante da televisão, a Netflix tem uma opção que pode ser concluída em poucos dias.

Com apenas oito episódios de cerca de uma hora cada, A Última Noite em Tremor aposta em suspense psicológico, drama e mistério para prender a atenção do público do início ao fim.

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Baseada no livro homônimo do escritor espanhol Mikel Santiago, a minissérie acompanha Álex de La Fuente, um pianista e compositor premiado que atravessa uma crise pessoal e profissional após o divórcio.

Em busca de tranquilidade para retomar a carreira, ele decide se mudar para uma pequena cidade costeira do norte da Espanha.



O que parecia ser apenas uma tentativa de recomeço, porém, acaba se transformando em uma experiência marcada por acontecimentos cada vez mais inquietantes.

Um acidente muda tudo

Instalado em uma região isolada e cercado por paisagens à beira-mar, Álex tenta concluir seu trabalho enquanto se aproxima de alguns moradores locais. Entre eles estão Judy Garmendia, dona de um albergue com quem inicia um relacionamento, e o casal Leo Bazán e Maria Vargas.

A rotina aparentemente tranquila sofre uma mudança radical após uma tempestade. Durante o fenômeno, o músico é atingido por um raio e passa a experimentar visões cada vez mais intensas.

As premonições não são exatamente novidade em sua vida. Desde a infância, ele convive com experiências que associa a uma espécie de dom herdado da mãe. Depois do acidente, no entanto, essas manifestações se tornam muito mais frequentes e perturbadoras.

A partir daí, o protagonista passa a enxergar fragmentos do passado e possíveis acontecimentos futuros envolvendo as pessoas ao seu redor.

Mistério construído aos poucos

Grande parte da narrativa gira em torno da tentativa de compreender se as visões de Álex representam de fato acontecimentos reais ou se são resultado de traumas, medos e instabilidades emocionais.

Enquanto novas revelações surgem, a série vai aprofundando a história dos personagens secundários e revelando segredos que ajudam a construir o suspense. O roteiro trabalha constantemente com a dúvida sobre o que é real e o que pode estar apenas na mente do protagonista.

Ao longo dos episódios, algumas situações assumem um tom mais pesado. Certas histórias abordadas pela trama podem ser sensíveis para parte do público, especialmente por envolverem violência e relações abusivas.

Produção espanhola aposta em atmosfera e elenco conhecido

Criada por Oriol Paulo, a produção segue a tendência recente da Netflix de investir em séries fora do eixo tradicional Estados Unidos-Reino Unido. A ambientação nas Astúrias, região do norte da Espanha onde a série foi gravada, contribui para a atmosfera misteriosa da história.

O elenco é liderado por Javier Rey, conhecido por trabalhos como Fariña, O Silêncio da Cidade Branca e Origens Secretas. Ao seu lado estão Ana Polvorosa, lembrada por As Telefonistas, além de Pilar Castro e Willy Toledo.

Com apenas oito capítulos, a trama se beneficia do formato de minissérie ao evitar prolongamentos excessivos e concentrar os principais mistérios em uma única temporada.

Vale a pena?

Para quem procura uma série curta para assistir neste domingo, A Última Noite em Tremor reúne elementos que costumam agradar fãs de suspense psicológico: mistérios, visões sobrenaturais, personagens com segredos e uma narrativa construída em torno de perguntas que demoram a ser respondidas.

A produção também se destaca pelo cenário pouco explorado das Astúrias e pelo formato enxuto, que permite acompanhar toda a história sem o compromisso de múltiplas temporadas.

Para espectadores que gostam de produções espanholas e histórias que misturam drama, investigação e tensão psicológica, a minissérie surge como uma opção interessante para maratonar antes do início da semana.