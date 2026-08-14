Só 9 episódios! Série escondida na Netflix pode virar sua favorita

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Sabe aquela série que aparece no catálogo, passa despercebida e, quando você finalmente dá uma chance, acaba querendo assistir a todos os episódios de uma vez? Julie and the Phantoms é uma dessas produções.

Com apenas 9 episódios na primeira temporada, a série combina música, romance e fantasia em uma história que acompanha uma adolescente que volta a se apaixonar pela música depois de conhecer três fantasmas.

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A produção é protagonizada por Madison Reyes e aposta em uma trama leve e cheia de elementos que marcaram as séries adolescentes que conquistaram diferentes gerações. Entre apresentações musicais, amizades e situações sobrenaturais, a história acompanha quatro jovens que encontram uma maneira inusitada de realizar seus sonhos.

Adolescente perde a paixão pela música

Julie (Madison Reyes) sempre teve uma forte ligação com a música, mas tudo muda depois da morte de sua mãe. Abalada pela perda, a adolescente deixa de cantar e compor e passa por um período em que parece ter perdido também a vontade de fazer aquilo que mais gostava.

A situação começa a mudar quando Julie encontra um antigo CD em sua garagem. Ao tocar o disco, ela acaba tendo uma experiência inesperada: três fantasmas aparecem diante dela.

Luke (Charlie Gillespie), Alex (Owen Patrick Joyner) e Reggie (Jeremy Shada) eram músicos que formavam a banda Sunset Curve e morreram há 25 anos. Os três, porém, nunca tiveram a oportunidade de descobrir até onde poderiam chegar com a música.

O encontro com Julie acaba mudando a vida dos quatro.

Série mistura nostalgia, música e fantasia



Apesar da presença dos fantasmas, Julie and the Phantoms aposta principalmente na relação entre os personagens. A produção combina elementos sobrenaturais com situações típicas de histórias adolescentes, incluindo amizade, romance, escola e conflitos pessoais.

A música também ocupa um espaço importante na narrativa. As apresentações da banda ajudam a aproximar Julie dos três rapazes e funcionam como parte fundamental da história.

A proposta pode agradar principalmente quem cresceu acompanhando produções adolescentes que misturavam personagens jovens, música e grandes sonhos.

1 de 6 Julie and the Phantoms | Foto: Reprodução | Netflix

2 de 6 Julie and the Phantoms | Foto: Reprodução | Netflix

3 de 6 Julie and the Phantoms | Foto: Reprodução | Netflix

4 de 6 Julie and the Phantoms | Foto: Reprodução | Netflix

5 de 6 Julie and the Phantoms | Foto: Reprodução | Netflix

6 de 6 Julie and the Phantoms | Foto: Reprodução | Netflix

Vale a pena dar uma chance?



Para quem gosta de séries adolescentes, música, fantasia e histórias sobre amizade e recomeços, Julie and the Phantoms pode ser uma boa descoberta no catálogo.

A produção combina uma protagonista tentando superar uma perda com três músicos que recebem uma segunda oportunidade para realizar um sonho interrompido. No meio disso, a série entrega apresentações musicais, romance e uma dose de fantasia.

Com uma primeira temporada curta e uma história que mistura diferentes elementos, Julie and the Phantoms é uma daquelas opções para quem está procurando uma série leve para maratonar e, quem sabe, transformar em uma nova favorita.

É o tipo de série que pode ser colocada para rodar sem exigir um compromisso longo — e justamente por isso pode acabar rendendo aquela clássica sensação de “só mais um episódio”.

