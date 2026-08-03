Só um filme: suspense da Netflix é ideal para assistir na segunda (03/08)

A Netflix encontrou mais uma vez a fórmula que funciona: misturar tensão sexual com um enredo de suspense. É o caso de "Desejo" (Desire), filme mexicano que está entre as primeiras posições no grupo dos títulos mais assistidos da plataforma.

Desde que "Elite" se tornou um fenômeno global em 2018, o streaming vem repetindo essa combinação de romance picante com camadas de mistério, e, na maioria das vezes, colhendo bons resultados de audiência. "Desejo" segue essa mesma trilha, na esteira do sucesso da série mexicana "Desejo Sombrio", e não demorou a desbancar do topo produções como "Enola Holmes 3", "Heartstopper: Para Sempre" e a comédia romântica "Mensagens Para Isabelle", que vinham dividindo as primeiras posições nas semanas anteriores.

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Dirigido por Teresa Simone, o longa aposta em uma receita simples, mas eficiente: começa como um romance proibido cheio de tensão e vai se transformando, aos poucos, em um jogo psicológico do qual nenhum personagem escapa ileso.

Elenco reúne nomes conhecidos da TV latino-americana

O time de atores ajuda a explicar parte do apelo do filme. Ludwika Paleta, conhecida por "Mãe Só Tem Duas", José María Yázpik, de "Narcos: México", e Óscar Casas, de "Ídolos", dividem os papéis centrais de uma trama onde envolvimento amoroso e culpa criminal caminham lado a lado.

Do que se trata "Desejo"?

O filme acompanha Lucero, advogada bem-sucedida com uma vida aparentemente sem falhas, que se envolve em um caso intenso com o jovem instrutor de natação da própria filha. O que começa como uma escapada proibida rapidamente ameaça o equilíbrio entre o casamento e a carreira dela.

À medida que as consequências dessa relação vão se tornando mais graves, Lucero se vê forçada a descobrir até onde está disposta a ir para proteger a própria família — e o filme usa esse dilema como motor para o suspense que domina a segunda metade da trama.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem gosta da combinação de romance intenso com suspense psicológico, a mesma que já rendeu bons resultados em "Elite" e "Desejo Sombrio". "Desejo" não reinventa a fórmula, mas a executa com um elenco competente e um ritmo que segura a atenção até o desfecho.

Com um mix de erotismo, tensão familiar e reviravoltas de thriller, o filme mostra que a Netflix segue confiante nessa receita, e, pelo desempenho no Top 1 da plataforma, os assinantes continuam respondendo bem a ela.