NO STREAMING

Sucesso na Netflix, série popular é chamada de absurda por cientistas

Mesmo com grande audiência, produção de ficção científica dividiu opiniões ao ser avaliada por especialistas

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

26/12/2025 - 12:29 h
Série de ficção científica popular da Netflix é criticada pela falta de rigor científico -

Uma das maiores apostas recentes de ficção científica da Netflix, O Problema dos 3 Corpos conquistou rapidamente o público em 2024. No entanto, apesar do sucesso de audiência, a produção também se tornou alvo de críticas severas vindas do meio científico.

Durante participação no podcast How Real Is It?, do Insider, o astrofísico Paul Sutter avaliou negativamente o rigor científico da série. Para ele, o realismo apresentado está longe do ideal.

“Começou bem com as discussões sobre dimensões compactas, mas depois perdeu pontos porque tudo o que veio depois disso não fazia sentido algum”

Sutter classificou a ciência da série com nota três em um máximo de dez, definindo o resultado final como “um absurdo”. No mesmo episódio, o especialista fez questão de diferenciar produções mais elogiadas pela comunidade científica, como Perdido em Marte, Interestelar e The Expanse, enquanto colocou Armageddon e O Enigma do Horizonte no mesmo patamar crítico de O Problema dos 3 Corpos.

Criada por David Benioff e D. B. Weiss, os mesmos showrunners de Game of Thrones, a série adapta a trilogia literária homônima do escritor chinês Cixin Liu, vencedor dos prêmios Yinhe, Hugo e Locus.

A trama se passa inicialmente na China, durante a Revolução Cultural no final dos anos 1960, quando um grupo de astrofísicos, militares e engenheiros dá início a um projeto para tentar se comunicar com possíveis formas de vida fora da Terra.

Décadas depois, essa decisão passa a ter consequências diretas para a humanidade, que se vê ameaçada por forças desconhecidas enquanto cientistas do presente tentam desvendar os segredos do experimento original.

Protagonizada por nomes como Jovan Adepo, Liam Cunningham, Eiza Gonzalez e Benedict Wong, a série se consolidou como um fenômeno do streaming, mesmo dividindo opiniões sobre a plausibilidade de suas ideias científicas.

