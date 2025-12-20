Menu
HOME > CINEINSITE
DCU

Superman 2: ator é escalado para viver vilão clássico dos quadrinhos

Sequência confirma ameaça icônica capaz de colocar a Terra em risco

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

20/12/2025 - 14:38 h
O vilão Brainiac é uma inteligência artificial extremamente avançada, obcecada por conhecimento
A aguardada continuação Superman finalmente confirmou quem será o grande vilão da história. O diretor James Gunn revelou que o ator alemão Lars Eidinger será o responsável por interpretar Brainiac, um dos antagonistas mais poderosos e temidos do universo DC.

Conhecido por trabalhos em produções da Netflix como Toda a Luz que Não Podemos Ver e Jay Kelly, além de filmes como White Noise e The Light, Eidinger assume o desafio de dar vida a um vilão aguardado há décadas pelos fãs do Homem de Aço.

Criado nos quadrinhos da DC Comics, Brainiac é uma inteligência artificial extremamente avançada, obcecada por conhecimento. O personagem é famoso por encolher cidades e até planetas inteiros para armazená-los como “coleções”, além de possuir um intelecto muito superior ao humano.

Em várias versões das HQs, ele é associado diretamente à destruição de Krypton, o planeta natal de Superman, o que o torna uma ameaça pessoal e existencial para o herói.

Na trama, a presença de Brainiac deve forçar uma aliança improvável entre Superman e Lex Luthor, que precisarão deixar as rivalidades de lado para enfrentar um inimigo capaz de decidir o futuro da Terra. A ideia é explorar o embate entre força, inteligência e moralidade, colocando o planeta no centro de um conflito de escala cósmica.

A sequência marca o retorno de David Corenswet como Clark Kent, Nicholas Hoult como Lex Luthor e Rachel Brosnahan como Lois Lane. Também é esperado que a chamada Gangue da Justiça volte a aparecer, com Nathan Fillion (Lanterna Verde), Isabela Merced (Mulher-Gavião), Edi Gathegi (Senhor Incrível) e Anthony Carrigan (Metamorfo).

Outro destaque confirmado é que Lex Luthor finalmente usará sua clássica armadura verde em live-action, marcando a primeira vez que o icônico traje aparece nos cinemas.

Depois de arrecadar mais de US$ 610 milhões e conquistar boa recepção crítica, Superman garante sua continuação com estreia marcada para 8 de julho de 2027 no Brasil. O lançamento acontece exatamente dois anos após o primeiro filme, que já está disponível no HBO Max.

Veja a publicação de James Gunn:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por James Gunn (@jamesgunn)

x