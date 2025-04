Superman, de James Gunn, ganha prévia com Krypto e novos personagens

Superman será o primeiro filme do novo DCU - Foto: Divulgação | DC Comics

No último dia da CinemaCon 2025, realizada de 31 de março a 3 de abril em Las Vegas, a Warner Bros. Pictures apresentou uma nova prévia de Superman, filme dirigido por James Gunn, que marcará o início do novo Universo Cinematográfico da DC Comics.

Com quase cinco minutos de duração, a prévia destaca o Superman, interpretado por David Corenswet (Pearl), ao lado de seu fiel companheiro Krypto. As imagens também revelam a icônica Fortaleza da Solidão, onde o herói é resgatado por autômatos.



No entanto, Gunn afirmou que não considera o vídeo um trailer oficial. Segundo o diretor, um novo trailer completo será lançado nas próximas semanas.

O longa será estrelado por David Corenswet no papel de Clark Kent, com Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) como Lois Lane e Nicholas Hoult (Nosferatu) interpretando Lex Luthor. O elenco ainda conta com Skyler Gisondo (Licorice Pizza) como Jimmy Olsen e Wendell Pierce como Perry White.

Além do protagonista, Superman trará diversos heróis da DC ao cinema. Nathan Fillion viverá o Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced será a Mulher-Gavião, Edi Gathegi interpretará o Sr. Incrível e Anthony Carrigan dará vida ao Metamorfo. María Gabriela De Faria será a Engenheira, que mais tarde fará parte do grupo A Autoridade, enquanto Milly Alcock deve aparecer rapidamente como Supergirl.

Escrito e dirigido por Gunn, o novo Superman acompanhará um Clark Kent jovem, recém-chegado a Metrópolis e iniciando sua carreira como jornalista no Planeta Diário, ao mesmo tempo que assume sua identidade como herói.

Superman, primeiro filme do novo DCU tem lançamento marcado para 10 de julho de 2025.