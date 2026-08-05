Suspense psicológico da Netflix para assistir quarta (05/08)

Nem todo filme que domina o Top 10 da Netflix é lançamento recente. É o caso de "O Abrigo" (Take Shelter), suspense psicológico de 2011 dirigido por Jeff Nichols que voltou a figurar entre os títulos mais assistidos da plataforma, uma boa indicação para quem quer algo mais denso para esta quarta-feira, 5.

Estrelado por Michael Shannon e Jessica Chastain, o longa é um dos trabalhos mais celebrados do diretor de "Mud" e acumula 92% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, além de nota 7,3 no IMDb, números que ajudam a explicar por que o filme segue sendo redescoberto por novas gerações de assinantes.

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Do que se trata o filme

A história acompanha Curtis LaForche (Michael Shannon), um homem que leva uma vida tranquila ao lado da esposa Samantha (Jessica Chastain) e da filha Hannah, em uma pequena cidade do interior americano. Aos poucos, porém, ele começa a ter sonhos extremamente realistas e visões apocalípticas envolvendo tempestades violentas: chuvas viscosas, oleosas, que parecem anunciar algum tipo de catástrofe.

Perturbado pelas visões, Curtis passa a construir um abrigo subterrâneo para proteger a família de um mal que só ele parece enxergar. O comportamento cada vez mais obsessivo coloca em risco sua estabilidade financeira, seu casamento e a relação com a comunidade ao redor, enquanto o filme deixa em aberto se as visões são um aviso real ou sintoma de algo mais grave.

Um suspense que fala sobre saúde mental

Diferente de produções de terror com fantasmas ou assombrações, "O Abrigo" aposta no desconforto psicológico como principal fonte de tensão. O filme trabalha o tema da saúde mental e de como os distúrbios afetam não só quem sofre com eles, mas também as pessoas ao redor, um enfoque que segue atual mesmo mais de uma década após o lançamento.

Para quem gosta de tramas que deixam espaço para interpretação, "O Abrigo" costuma ser recomendado para fãs de "Cisne Negro" e "Rua Cloverfield, 10", filmes que também exploram a linha tênue entre percepção e realidade.

Vale a pena assistir?

Sim. Com atuações elogiadas de Michael Shannon e Jessica Chastain e uma direção que constrói tensão aos poucos, "O Abrigo" é daqueles filmes que ganham ainda mais força na segunda vez que se assiste. A obra funciona bem tanto para quem busca um suspense mais cerebral quanto para quem se interessa por dramas de personagem com camadas de leitura.

Disponível na Netflix, é uma ótima escolha para fechar a quarta-feira com um filme que rende conversa depois dos créditos.