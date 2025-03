'The Last of Us': Criador diz que 2º temporada será diferente do jogo

Primeira temporada está disponível na Max - Foto: Divulgação

A aguardada segunda temporada de 'The Last of Us' já está gerando discussões entre os fãs. O criador do jogo e da série, Neil Druckmann, confirmou que a história tomará um rumo diferente do original, mas garantiu que a essência será mantida.

"Adoro as mudanças que fizemos", disse Druckmann em entrevista à Variety. "É uma versão diferente dessa história, mas seu DNA está lá. Talvez mais do que animado, estou realmente curioso sobre qual será a reação deles [fãs]."



A série da HBO adapta o jogo homônimo da Naughty Dog, lançado em 2013, e agora começa a explorar a sequência 'The Last of Us Parte II' (2020). Diferente da primeira temporada, que cobriu todo o primeiro jogo, a continuação será dividida em mais de uma temporada.

A trama acompanha Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) em um mundo pós-apocalíptico devastado por um fungo mortal. Durante a jornada, a relação entre eles evolui para um vínculo paternal, enquanto enfrentam infectados e facções hostis.

A nova temporada trará rostos conhecidos dos fãs do jogo. Kaitlyn Dever interpretará Abby, uma soldado movida por vingança, enquanto Isabela Merced viverá Dina, interesse amoroso de Ellie, e Young Mazino será Jesse, ex-namorado de Dina.

Além deles, a série contará com Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Tati Gabrielle (Uncharted), Ariela Barer (How to Blow Up a Pipeline) e Spencer Lord (Riverdale) como os amigos de Abby. Jeffrey Wright reprisará o papel de Isaac, personagem que já interpretou no jogo.

Com roteiro de Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, 'The Last of Us' retorna em 13 de abril. A primeira temporada está disponível na Max.