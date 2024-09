"The Office" da Austrália ganha trailer hilário; assista

São, ao todo, oito episódios que estreiam em 18 de outubro - Foto: Divulgação | Prime Video

O Prime Video divulgou o trailer da versão australiana de “The Office". Na nova versão da franquia, a comediante e atriz Felicity Ward é a primeira mulher a interpretar o icônico papel principal, 23 anos após a estreia da original.

São, ao todo, oito episódios que estreiam em 18 de outubro no Prime Video. A versão australiana é a décima terceira adaptação da franquia de sucesso mundial e acompanha os funcionários de uma empresa de embalagens, a Flinley Craddick, em Sydney.

>>> Cineasta baiano celebra prêmios em festival: “Uma honra”

A série é estrelada por Felicity Ward como Hannah Howard, diretora administrativa da Flinley Craddick, em Sydney; Edith Poor como Lizze Moyle, recepcionista, executiva da recepção e gerente de produtividade; Steen Raskopoulos como Nick Fletcher, representante de vendas; Shari Sebbens como Greta King, representante de vendas; Josh Thomson como Martin Katavake, chefe de recursos humanos; Jonny Brugh como Lloyd Kneath, chefe de TI; Susan Ling Young como Tina Kwong, representante de vendas; Raj Labade como Sebastian Roy, estagiário; Lucy Schmidt como Deborah Leonard, chefe de finanças; Zoe Terakes como Stevie Jones, chefe do depósito; Pallavi Sharda como Alisha Khanna, diretora regional da Flinley Craddick Austrália; Claude Jabbour como Mason, namorado de Greta e Jason Perini como Johnny, funcionário do depósito.

Entre os convidados estão Susie Youssef, Justin Rosniiak, Carlo Ritchie, Rick Donald e Chris Bunton.

>>> Versão baiana de "Tropa de Elite" estreia no YouTube

Como é a história da “The Office” australiana?

Quando Hannah recebe a notícia da matriz de que a filial será fechada e que todos trabalharão em casa, ela entra em modo de sobrevivência, fazendo promessas que não pode cumprir para manter sua “família do trabalho” unida. A equipe da Flinley Craddick a tolera e precisa suportar as tramas de Hannah enquanto trabalham para atingir as metas impossíveis que foram estabelecidas para eles.

“Estamos muito animados para que vocês conheçam Hannah Howard, trazida à vida pela talentosa Felicity Ward”, disse Sarah Christie, Head de Originais do Amazon MGM Studios para a Austrália.

>>> Criador de ‘X-Men ’97’ faz revelação polêmica sobre a Marvel

“Nunca me senti tão empolgada para interpretar uma incompetente otimista presa em seu próprio delírio”, disse Felicity Ward. “Hannah Howard é a decepção de uma chefe que todos esperamos que ela seja.”

A série australiana Original Amazon é co-produzida pela BBC Studios Australia & New Zealand, Bunya Entertainment e Amazon MGM Studios, e é baseada em um formato da BBC Studios.

The Office foi desenvolvida para a Austrália pelas roteiristas Julie De Fina (Aftertaste) e Jackie van Beek (The Breaker Upperers, Nude Tuesday), e a dupla também atua como produtora executiva.