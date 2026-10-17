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TOP 5 filmes viciantes da Netflix para este fim de semana (17 e 18/10)
De terror sobrenatural a comédia romântica, cinco filmes prometem prender sua atenção
Finalmente chegou o sábado, e com ele aquela vontade de desacelerar, preparar algo gostoso e encontrar um bom filme para assistir sem precisar sair de casa. Para quem prefere aproveitar o descanso diante da televisão, a Netflix reúne produções de diferentes gêneros que podem transformar uma noite comum em uma verdadeira sessão de cinema.
Com tantas opções disponíveis, porém, escolher o que assistir nem sempre é uma tarefa fácil. Entre lançamentos, títulos populares e produções que passam despercebidas, algumas histórias acabam escondidas no catálogo, mesmo tendo tudo para conquistar quem procura uma boa trama.
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A boa notícia é que há alternativas para diferentes gostos, desde quem não dispensa um suspense cheio de reviravoltas até quem prefere histórias românticas, ação e terror sobrenatural. Algumas das opções também aparecem entre os destaques do TOP 10 da plataforma, tornando a busca pelo próximo filme ainda mais interessante.
Mas, diante de tantas possibilidades, a curadoria faz toda a diferença para encontrar produções que realmente valem o play. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções, com cinco filmes que merecem sua atenção e podem ser a escolha perfeita para aproveitar os dias 17 e 18 de outubro.
5 filmes para ver agora na Netflix
Pecadores
Em Pecadores, Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos que retornam à cidade natal determinados a reconstruir a própria vida e deixar para trás um passado conturbado. O recomeço, no entanto, é interrompido quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo à tona medos e traumas que pareciam enterrados.
Dirigido por Ryan Coogler, o mesmo realizador de Pantera Negra e Creed, o longa mistura suspense e elementos sobrenaturais em uma trama repleta de mistérios. Enquanto tentam sobreviver a uma ameaça que busca dominar a cidade e seus habitantes, Smoke e Stack precisam enfrentar lendas e mitos que podem esconder a verdadeira origem desse terror.
Sobrevivência
Dirigido por Ben Affleck, Sobrevivência apresenta a história de um candidato à prefeitura de Los Angeles e sua esposa, que enfrentam uma situação desesperadora quando o filho do casal é sequestrado. Com o tempo se esgotando, os dois precisam encontrar uma maneira de conseguir o dinheiro exigido pelo resgate, mas os recursos da família foram destinados à campanha eleitoral.
A pressão faz com que o casal ultrapasse limites que jamais imaginaria cruzar, tomando decisões cada vez mais questionáveis para recuperar o filho. Enquanto tenta preservar a imagem de uma família respeitável e proteger a carreira política do candidato, a dupla vê segredos e aspectos obscuros de suas vidas virem à tona, colocando em risco não apenas a segurança da criança, mas também o relacionamento e tudo o que construíram.
Todos Menos Você
Em Todos Menos Você, Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) se conhecem nos corredores da faculdade e vivem um encontro que parece ter tudo para dar certo. A química, a conversa e a atração entre os dois indicam o início de uma grande história de amor, mas a relação esfria depois daquela noite, até que ambos deixam de se falar.
Anos após a formatura, os caminhos dos dois voltam a se cruzar quando são convidados para o mesmo casamento na Austrália. Longe de casa, Bea e Ben decidem fingir que formam um casal para atravessar a celebração sem problemas. A tarefa, porém, fica cada vez mais complicada quando familiares e convidados percebem a antipatia entre eles, obrigando a dupla a sustentar a encenação enquanto os encontros se tornam mais frequentes.
O Culpado
Joe Bayler (Jake Gyllenhaal) trabalha em uma central de chamadas de emergência 911 em Los Angeles, onde cumpre uma rotina tediosa após ser punido e rebaixado de função. Em meio a um incêndio florestal que se aproxima da cidade, ele recebe uma ligação incomum: uma mulher (Riley Keough) parece estar chamando pelo filho, mas, na verdade, tenta comunicar discretamente que foi sequestrada.
Diante das poucas informações fornecidas pela vítima, Bayler precisa recorrer à própria intuição e às habilidades profissionais para tentar garantir a segurança dela. À medida que os detalhes do crime começam a surgir, o caso se torna cada vez mais complexo e abala o psicológico do policial, que precisa enfrentar os próprios demônios do passado enquanto tenta impedir que a situação termine em tragédia.
Bagagem de Risco
Em Bagagem de Risco, Ethan Kopek (Taron Egerton), um jovem agente da TSA, enfrenta o maior desafio de sua carreira na véspera de Natal. Ele passa a ser chantageado por um viajante misterioso (Jason Bateman), que exige que um pacote perigoso seja liberado para embarcar em um voo. A ameaça se torna ainda mais grave quando o criminoso coloca em risco a namorada grávida de Ethan (Sofia Carson).
Com a própria vida e a segurança da família ameaçadas, o agente precisa usar todos os recursos disponíveis para enganar o chantagista e evitar um desastre aéreo. Conforme o prazo se aproxima, Ethan começa a questionar se está apenas cumprindo ordens ou se existe algo maior por trás da situação. O destino do voo e a vida de centenas de passageiros dependem das decisões que ele tomará em meio à pressão e ao perigo.