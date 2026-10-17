TOP 5 filmes viciantes da Netflix para este fim de semana (17 e 18/10)

Finalmente chegou o sábado, e com ele aquela vontade de desacelerar, preparar algo gostoso e encontrar um bom filme para assistir sem precisar sair de casa. Para quem prefere aproveitar o descanso diante da televisão, a Netflix reúne produções de diferentes gêneros que podem transformar uma noite comum em uma verdadeira sessão de cinema.

Com tantas opções disponíveis, porém, escolher o que assistir nem sempre é uma tarefa fácil. Entre lançamentos, títulos populares e produções que passam despercebidas, algumas histórias acabam escondidas no catálogo, mesmo tendo tudo para conquistar quem procura uma boa trama.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A boa notícia é que há alternativas para diferentes gostos, desde quem não dispensa um suspense cheio de reviravoltas até quem prefere histórias românticas, ação e terror sobrenatural. Algumas das opções também aparecem entre os destaques do TOP 10 da plataforma, tornando a busca pelo próximo filme ainda mais interessante.

Mas, diante de tantas possibilidades, a curadoria faz toda a diferença para encontrar produções que realmente valem o play. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções, com cinco filmes que merecem sua atenção e podem ser a escolha perfeita para aproveitar os dias 17 e 18 de outubro.

5 filmes para ver agora na Netflix

Pecadores

Pecadores é uma das opções para o final de semana - Foto: Divulgação

Em Pecadores, Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos que retornam à cidade natal determinados a reconstruir a própria vida e deixar para trás um passado conturbado. O recomeço, no entanto, é interrompido quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo à tona medos e traumas que pareciam enterrados.

Dirigido por Ryan Coogler, o mesmo realizador de Pantera Negra e Creed, o longa mistura suspense e elementos sobrenaturais em uma trama repleta de mistérios. Enquanto tentam sobreviver a uma ameaça que busca dominar a cidade e seus habitantes, Smoke e Stack precisam enfrentar lendas e mitos que podem esconder a verdadeira origem desse terror.

Sobrevivência

Kerry Washington e Ben Affleck em Sobrevivência - Foto: Divulgação

Dirigido por Ben Affleck, Sobrevivência apresenta a história de um candidato à prefeitura de Los Angeles e sua esposa, que enfrentam uma situação desesperadora quando o filho do casal é sequestrado. Com o tempo se esgotando, os dois precisam encontrar uma maneira de conseguir o dinheiro exigido pelo resgate, mas os recursos da família foram destinados à campanha eleitoral.

A pressão faz com que o casal ultrapasse limites que jamais imaginaria cruzar, tomando decisões cada vez mais questionáveis para recuperar o filho. Enquanto tenta preservar a imagem de uma família respeitável e proteger a carreira política do candidato, a dupla vê segredos e aspectos obscuros de suas vidas virem à tona, colocando em risco não apenas a segurança da criança, mas também o relacionamento e tudo o que construíram.

Todos Menos Você

Esses filmes são perfeitos para ver durante este final de semana - Foto: Divulgação

Em Todos Menos Você, Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) se conhecem nos corredores da faculdade e vivem um encontro que parece ter tudo para dar certo. A química, a conversa e a atração entre os dois indicam o início de uma grande história de amor, mas a relação esfria depois daquela noite, até que ambos deixam de se falar.



Anos após a formatura, os caminhos dos dois voltam a se cruzar quando são convidados para o mesmo casamento na Austrália. Longe de casa, Bea e Ben decidem fingir que formam um casal para atravessar a celebração sem problemas. A tarefa, porém, fica cada vez mais complicada quando familiares e convidados percebem a antipatia entre eles, obrigando a dupla a sustentar a encenação enquanto os encontros se tornam mais frequentes.

O Culpado

Cena de O Culpado - Foto: Divulgação

Joe Bayler (Jake Gyllenhaal) trabalha em uma central de chamadas de emergência 911 em Los Angeles, onde cumpre uma rotina tediosa após ser punido e rebaixado de função. Em meio a um incêndio florestal que se aproxima da cidade, ele recebe uma ligação incomum: uma mulher (Riley Keough) parece estar chamando pelo filho, mas, na verdade, tenta comunicar discretamente que foi sequestrada.

Diante das poucas informações fornecidas pela vítima, Bayler precisa recorrer à própria intuição e às habilidades profissionais para tentar garantir a segurança dela. À medida que os detalhes do crime começam a surgir, o caso se torna cada vez mais complexo e abala o psicológico do policial, que precisa enfrentar os próprios demônios do passado enquanto tenta impedir que a situação termine em tragédia.

Bagagem de Risco

Taron Egerton como Ethan Kopek em Bagagem de Risco - Foto: Divulgação

Em Bagagem de Risco, Ethan Kopek (Taron Egerton), um jovem agente da TSA, enfrenta o maior desafio de sua carreira na véspera de Natal. Ele passa a ser chantageado por um viajante misterioso (Jason Bateman), que exige que um pacote perigoso seja liberado para embarcar em um voo. A ameaça se torna ainda mais grave quando o criminoso coloca em risco a namorada grávida de Ethan (Sofia Carson).

Com a própria vida e a segurança da família ameaçadas, o agente precisa usar todos os recursos disponíveis para enganar o chantagista e evitar um desastre aéreo. Conforme o prazo se aproxima, Ethan começa a questionar se está apenas cumprindo ordens ou se existe algo maior por trás da situação. O destino do voo e a vida de centenas de passageiros dependem das decisões que ele tomará em meio à pressão e ao perigo.