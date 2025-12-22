Menu
CINEINSITE
ASSISTA

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

Com Matt Damon no papel principal, adaptação do clássico de Homero aposta em escala monumental e elenco repleto de estrelas

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/12/2025 - 11:26 h
A Odisseia é uma das principais estreias de 2026
A Odisseia é uma das principais estreias de 2026 -

O aguardado A Odisseia, novo filme de Christopher Nolan, acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial. A prévia apresenta imagens grandiosas do épico inspirado no poema de Homero, com vislumbres marcantes de Odisseu, do cavalo de Troia e do temido Ciclope, antecipando a ambição visual e narrativa do projeto.

A produção marca o retorno de Nolan ao cinema épico após o sucesso estrondoso de Oppenheimer, que garantiu ao cineasta o maior “cheque em branco” de sua carreira. Lançado pela Universal, o longa anterior arrecadou mais de US$ 900 milhões mundialmente e venceu diversos prêmios da Academia, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção, consolidando ainda mais o prestígio do diretor em Hollywood.

Baseado em um dos maiores clássicos da literatura ocidental, A Odisseia acompanha a jornada de Odisseu, que passa dez anos tentando retornar à ilha de Ítaca após o fim da Guerra de Troia. No caminho, o herói enfrenta desafios impostos pelo deus dos mares, Poseidon, que faz de tudo para impedi-lo de reencontrar sua esposa, Penélope.

Matt Damon interpreta Odisseu, protagonista da história, enquanto Anne Hathaway vive Penélope, esposa do herói que o aguarda em Ítaca. O elenco principal também conta com Tom Holland no papel de Telêmaco, filho de Odisseu; Zendaya como a deusa Atena; Charlize Theron como Circe e Robert Pattinson no papel de Antínoo. A produção reúne ainda outros nomes de peso, Lupita Nyong’o, Benny Safdie, Jon Bernthal, Mia Goth e John Leguizamo.

Colaboradores frequentes de Nolan também retornam ao projeto. O compositor Ludwig Göransson, responsável pelas trilhas de Tenet e Oppenheimer, assina novamente a música, enquanto o diretor de fotografia Hoyte van Hoytema continua a parceria iniciada em Interestelar.

Ao longo das décadas, A Odisseia já foi adaptada e reinterpretada inúmeras vezes, tanto em versões ambientadas na Grécia Antiga quanto em releituras modernas, como Ei Meu Irmão, Cadê Você?, dos Irmãos Coen. Agora, a obra ganha uma nova leitura cinematográfica sob a assinatura de um dos diretores mais influentes do cinema contemporâneo.

A Odisseia tem estreia marcada para 16 de julho de 2026 nos cinemas.

Veja o trailer:

