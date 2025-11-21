Tremembé 2: Robinho ainda está no "presídio dos famosos"?

Veja rotinha de Robinho - Foto: Divulgação

O ex-jogador de futebol Robinho, que teve passagens por Real Madrid, Santos e seleção brasileira, terá a história contada na segunda temporada na série de sucesso do Prime Video 'Tremembé'. Ele cumpre pena de nove anos pelo crime de estupro coletivo e foi condenado na Itália em todas as instâncias no ano de 2022.

No entanto, o que muita gente pode não saber é que ele deixou a Penitenciária de Tremembé, conhecida como o “presídio dos famosos". A transferência para o Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo, aconteceu no último dia 17 de novembro.

Nova penitenciária

A nova penitenciária em que Robinho está foi inaugurada no ano de 2001, ela tem a maior parte das celas equipadas com ventilador e televisão, além de dividir os presos em três alas, mantendo atividades diárias de trabalho, estudo e lazer.

Atualmente ela mantém 119 presos em regime fechado, por mais que sua capacidade tenha sido cotada para 104 presidiários. Além disso, outros 139 estão no semiaberto, enquanto o espaço prevê 125.

Na nova penitenciária, Robinho deve dividir espaço majoritariamente com:

réus primários;

detentos com penas brandas;

não ligados a facções.

Organização e estrutura

A estrutura é formada por três alas, cada uma com seis celas. Vale ressaltar que as alas A e C possuem acomodações específicas para idosos, área de inclusão, preparadas para receberem os presos recém-chegados com banheiro próprio e quatro camas.

Além disso, as outras celas utilizam sanitários coletivos, e a unidade não opera setores de disciplina ou de seguro.

O local ainda comporta enfermaria com dois leitos e atendimento médico e odontológico semanal. Por fim, ela também tem uma quadra de esportes, espaço para crianças e biblioteca.

Nova rotina de Robinho após Tremembé

Depois de sair do “presídio dos famosos” Robinho deve permanecer 14 dias em observação para assim seguir para o pavilhão do novo presídio. Todos os meses o local recebe aproximadamente mais 10 novos prisioneiros.

Por lá, todos os dias começam com um café da manhã, servido entre 6h e 7h. Na sequência, o almoço é servido das 10h30min às 11h30min, e, por fim, o jantar acontece das 16h30min às 17h30min.

Além dos cardápios, também há dois períodos de banho de sol de duas horas cada, e as atividades de trabalho ocorrem entre 7h e 16h. As aulas são dadas no período noturno, entre 15h50 e 22h.

O acesso ao futebol é liberado nos fins de semana, assim como dama, telão com filmes e cultos religiosos. As visitas ocorrem aos sábados e domingos, das 9h às 15h, podendo receber visitas íntimas. A tranca diária acontece às 22h.