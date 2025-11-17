Tremembé: Sandrão pretende tomar atitude radical contra Prime Video

Sandrão é interpretada por Letícia Rodrigues na série - Foto: Divulgação | Prime Video e Reprodução | Redes Sociais

Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida como Sandrão, revelou que pretende acionar a Justiça para barrar a exibição da série ‘Tremembé’, do Prime Video. Em entrevista ao Domingo Espetacular, ela e seu advogado afirmam que a produção criou situações que não correspondem ao processo criminal e que podem trazer novas consequências jurídicas para ela.

O programa retrata o período em que Sandra esteve presa na penitenciária de Tremembé, onde se tornou figura recorrente por suas relações com detentas famosas, como Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga. Na série, ela é interpretada por Letícia Rodrigues.

O advogado disse que a cena que motivou o pedido foi a sequência que retrata Sandrão entregando ao menor de idade a arma usada no crime. “Isso jamais ocorreu. Nos autos, consta apenas sua participação nas ligações feitas para exigir o resgate. A cena inventa um agravante que não existe”, disse.

Sandra, que cumpre pena em regime aberto, com término previsto para janeiro de 2028, contou que a série reacendeu o estigma sobre seu nome e tornou sua rotina ainda mais difícil. “Usaram minha história para ganhar dinheiro”, desabafou.

Ela relatou que passou a ser hostilizada e que sente a vida fora da prisão cada vez mais restrita. “Eu já cumpri a pena que a Justiça me deu. Agora estou sendo julgada de novo pela opinião pública”, finalizou.