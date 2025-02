Vai acabar? Produtora fala sobre futuro de ‘Grey's Anatomy’

‘Grey’s Anatomy’ estreou em 2005 nos Estados Unidos - Foto: Divulgação

Produtora de ‘Grey’s Anatomy’, Betsy Beers falou sobre a possibilidade do fim da série em entrevista para o Deadline. Segundo ela, as pessoas sempre perguntam sobre a duração do programa, que já está em sua 21ª temporada.

“Tudo o que amamos fazer é trabalhar em coisas que amamos ou nas quais temos interesse, e que assistiríamos. Essa foi a chave. Eu ainda acho que é um programa muito divertido de assistir”, iniciou.

Ela seguiu: “O melhor é que é uma situação em que você pode trazer pessoas e elas vão embora, e as pessoas voltam, e novas pessoas entram, e sempre há um motor para novas personalidades, novos conflitos. O melhor e o pior sobre a medicina é que ela está sempre mudando, e sempre há novos casos. Como cenário, é ótimo”.

A produtora afirmou que, enquanto as pessoas quiserem assistir, “estamos animados para fazê-lo”.

A série estreou em 2005 nos Estados Unidos e foca na médica Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo. O progeama já ganhou vários prêmios, incluindo Melhor Série de Drama no Globo de Ouro de 2007, além de várias indicações ao Emmy.

No Brasil, a série é transmitida pelo canal Sonny Channel, além de estar disponível no Disney+.