Val Kilmer, ator de Batman, morre aos 65 anos

Val Kilmer faleceu aos 65 anos, vítima de pneumonia - Foto: Jason Merritt / Getty Images América do Norte / AFP

O ator americano Val Kilmer, famoso pela interpretação do personagem ‘Iceman’ em “Top Gun”, faleceu aos 65 anos, vítima de pneumonia, informou sua filha Mercedes ao jornal The New York Times.

Grande estrela de Hollywood das décadas de 1980 e 1990, ele também interpretou o cantor Jim Morrison no filme “The Doors” de Oliver Stone e encarnou o super-herói de Gotham em “Batman Eternamente”.

Em 2014, o ator foi diagnosticado com um câncer na garganta do qual se recuperou. O tratamento, no entanto, provocou uma perda de voz, já que os fãs viram em sua participação especial como Iceman na aguardada sequência “Top Gun: Maverick” de 2021.

Kilmer iniciou a carreira no teatro e foi uma pessoa mais jovem a ser aceita na renomada Juilliard School de Nova York. Ele fez sua estreia no cinema em 1984 com a comédia “Top Secret”.

Dois anos depois, ele teve um de seus papéis mais celebrados: o arrogante e silencioso aviador Iceman, rival e depois amigo de Maverick (Tom Cruise) no sucesso "Top Gun".

Mas alguns fracassos em grandes produções no início dos anos 2000 o levaram a participar durante mais de uma década de filmes de segunda linha e baixo orçamento.

No momento em que começou a se reerguer na década de 2010 com uma peça teatral bem-sucedida sobre Mark Twain, que ele pretendia adaptar para o cinema, o câncer interrompeu sua carreira.

"Val", um documentário sobre sua ascensão e queda em Hollywood, foi exibido no Festival de Cannes em 2021.