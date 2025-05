Veja as estreias e lançamentos da semana na Netflix

Filme de terror que desafia estereótipos, The Blackening chega ao catálogo da Netflix nessa semana - Foto: Divulgação

Se você está em busca de novas opções para maratonar nos próximos dias, prepare-se: a Netflix lançou uma série de novidades que prometem agitar sua programação até o fim de semana.

Entre filmes, séries e documentários, os destaques ficam por conta do novo episódio do dorama Gostinho de Amor, o documentário Procurados – EUA: Osama Bin Laden, além dos longas The Blackening: Jogo Mortal e Baila, Vini — escolhas certeiras para quem gosta de suspense, ação, drama e histórias reais envolventes.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com todas as estreias da semana para você não perder nada.

Confira a seguir todos os lançamentos da Netflix entre os dias 12 e 18 de maio:

Gostinho de Amor — Novo Episódio

• Estreia segunda-feira – 12/05



Em Gostinho de Amor, Han Beom-Woo é um herdeiro da indústria alimentícia que administra um restaurante sofisticado em Seul, mas não se preocupa com o sabor. Já Mo Yeon-Joo é uma chef apaixonada por gastronomia, que comanda um restaurante discreto no interior. Apesar das diferenças, eles acabam administrando juntos um pequeno restaurante em Jeonju. Entre desafios e descobertas culinárias, ambos crescem, aprendem sobre a essência da comida e, inesperadamente, se apaixonam.

Untold: O Rei do Fígado



• Estreia terça-feira – 13/05

O Rei do Fígado construiu um império do fitness online, devorando carne crua e promovendo um estilo de vida ancestral e completamente natural para ganhar massa muscular. Com entrevistas dele, da família e de parceiros de negócios, este documentário revela a história da ascensão meteórica do Rei do Fígado, a fama na internet, as controvérsias e as críticas quando o escândalo com esteroides veio à tona.

Fica à Vontade, Agora Vaza



• Estreia terça-feira – 13/05

Em um misto de raiva e gargalhadas, comediantes precisam aprender a lidar com uma cidadezinha nada acolhedora! Originalmente criada por Nobuyuki Sakuma — o cérebro por trás de Seria Cômico Se Não Fosse Trágico e Lighthouse — para o popular canal do YouTube NOBROCK TV com 15 milhões de visualizações, a série chega à Netflix com um novo apresentador, Koji Higashino.

Bad Thoughts — Temporada 1



• Estreia terça-feira – 13/05

A série Bad Thoughts, com seis episódios, reúne vinhetas independentes que mergulham nos pensamentos mais sombrios e sarcásticos do comediante Tom Segura. Misturando humor ácido, crítica social e situações absurdas, ele narra e conduz o público por histórias provocativas que desafiam o politicamente correto. A produção tem direção de Jeremy Konner e Rami Hachache e aposta em uma comédia autoral, ousada e desconcertante.

Domingo de Páscoa



• Estreia terça-feira – 13/05

Um comediante filipino faz de tudo para acabar com as brigas intermináveis da família na Páscoa, além de se defender de um gângster que está atrás do primo dele.

Procurados – EUA: Osama Bin Laden — Temporada 1



• Estreia quarta-feira – 14/05

Dirigida por Mor Loushy e Daniel Sivan, esta série documental em três partes faz uma análise profunda de como o mundo se mobilizou na caçada a Osama Bin Laden, organizador dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Apresentando entrevistas com nomes importantes do governo dos EUA que ajudaram na perseguição global, a série se concentra na missão de uma década para capturar um dos terroristas mais conhecidos do mundo.

Segredos e Crimes de Fred e Rose West



• Estreia quarta-feira – 14/05

A série documental Segredos e Crimes de Fred e Rose West examina a vida e os crimes do casal de serial killers mais famoso e prolífico da Grã-Bretanha. Com acesso exclusivo a vídeos e gravações policiais inéditas, esta série de três partes mostra como a polícia de Gloucestershire conseguiu encontrar os restos mortais de 12 pessoas assassinadas pelo casal West para acusá-los e ajudar as famílias das vítimas a fazer justiça.

Cobras e Escadas — Temporada 1



• Estreia quarta-feira – 14/05

Nesta história filmada em Guadalajara, com direção de Manolo Caro, Cecilia Suárez interpreta Dora, uma professora aparentemente insignificante que se envolve em uma briga entre dois alunos de 8 anos em uma escola de prestígio. Esse incidente, que parece irrelevante, pode colocar em risco o sonho dela de se tornar diretora.

Ritmo + Flow: Polônia — Novo Episódio



• Estreia quarta-feira – 14/05

Rappers poloneses improvisam nas batalhas, compõem as próprias músicas e produzem clipes em uma competição que trará respeito, fama e um grande prêmio, tudo sob os olhares atentos dos jurados Dziarma, Sokół e Bedoes 2115.

Love, Death & Robots — Temporada 4



• Estreia quinta-feira – 15/05

Love, Death & Robots é uma série de antologia animada que reúne curtas-metragens com estilos visuais variados e narrativas independentes, explorando temas como ficção científica, fantasia, terror e comédia. Cada episódio traz uma história única — que pode envolver soldados lobisomens, caçadores de recompensas ciborgues, aranhas alienígenas, robôs, monstros de lixo ou demônios sedentos — sempre com muito sangue, sexo e violência. Produzida por cineastas do mundo todo, incluindo nomes como David Fincher (Garota Exemplar) e Tim Miller (Deadpool), a série se destaca pela ousadia, diversidade de estilos de animação e por desafiar os limites do gênero.

A Reserva — Temporada 1



• Estreia quinta-feira – 15/05

O sumiço de Ruby, uma babá filipina, em um bairro nobre de Copenhague desperta a desconfiança de Cecilie, uma das moradoras. Ao lado de Angel, sua própria babá, ela começa a investigar o caso enquanto a polícia dá pouca atenção à jovem estrangeira desaparecida. Com o apoio da investigadora novata Aicha, a dupla mergulha em um ambiente de segredos, boatos e desigualdades sociais. À medida que as suspeitas se aproximam de sua própria família, Cecilie é forçada a rever suas atitudes, relações e o mundo em que cria seus filhos.

Baila, Vini



• Estreia quinta-feira – 15/05

Vini Jr. tem tudo: talento, resiliência e ousadia. Acompanhe suas jogadas imprevisíveis ao longo de uma jornada inspiradora para se tornar um astro do futebol mundial.

Kakegurui: Bet — Temporada 1



• Estreia quinta-feira – 15/05



A série mergulha no universo de um internato para a elite global, onde apostas clandestinas não são apenas um passatempo: elas definem poder e status. Mas a chegada de Yumeko, uma aluna misteriosa e imprevisível, vira tudo de cabeça para baixo. Com uma habilidade assustadora para todo tipo de jogo, ela rapidamente atrai a atenção do temido Grêmio Estudantil. Só que Yumeko não está ali apenas para jogar. Sua verdadeira missão é uma vingança que pode fazer toda a hierarquia da escola desmoronar.

Próximo! — Temporada 2



• Estreia quinta-feira – 15/05

Após deixar Ömer no altar e tirá-lo de sua vida, Leyla segue em frente com novas amizades, novos vizinhos e novas decisões em outro bairro e outra casa. Nesse período, ela não consegue mais resistir às investidas de Cem Murathan e começa um relacionamento com ele. Essa relação acaba afetando Ömer e as outras pessoas. Leyla passa a conhecer Cem e descobre os segredos do passado de seu novo amor.

Franklin



• Estreia quinta-feira – 15/05

Baseada nas obras de Stacy Schiff, a minissérie Franklin acompanha a história do cientista e inventor Benjamin Franklin (Michael Douglas) desde sua infância até os últimos anos de vida. Mais conhecido por suas descobertas sobre a eletricidade, a trama também explora seu envolvimento na política americana.

Ruby Marinho — Monstro Adolescente



• Estreia quinta-feira – 15/05

Às vezes, o herói que você deveria ser está logo abaixo da superfície. A DreamWorks Animation mergulha nas águas turbulentas do ensino médio com uma comédia de ação hilária e sincera sobre uma adolescente tímida que descobre que faz parte de uma lendária linhagem real de míticos krakens do mar e que seu destino, nas profundezas dos oceanos, é maior do que ela jamais sonhou.

Vanderpump Rules — Novas Temporadas



• Estreia quinta-feira – 15/05

Vanderpump Rules é um reality show que acompanha a vida da equipe do restaurante e lounge SUR, em West Hollywood, e de outros estabelecimentos de Lisa Vanderpump, incluindo Pump e Tom Tom, enquanto buscam sucesso na indústria do entretenimento, enfrentam dramas pessoais e profissionais.

Legado Corrompido — Temporada 1



• Estreia sexta-feira – 16/05



Federico Seligman (Jose Coronado) se afasta de suas empresas de comunicação para se recuperar de uma doença ao longo de dois anos. Ao voltar, ele descobre que seus filhos estão levando os negócios para uma direção completamente oposta ao que ele planejava. Agora, Federico está disposto a tudo para evitar que os filhos destruam seu legado.

Querido Hongrang — Temporada 1



• Estreia sexta-feira – 16/05

Hongrang, filho de um poderoso mercador durante a dinastia Joseon, desaparece e sua meia-irmã Jae-yi (Cho Bo-ah) procura por ele desesperadamente. Quando Hongrang (Lee Jae-wook) volta com um segredo anos depois, as emoções vêm à tona entre ele e Jae-yi. Começando com o retorno de Hongrang já adulto após seu desaparecimento na infância, este romance de época com um toque de mistério retrata os relacionamentos inabaláveis entre personagens, cada um com os próprios segredos e desejos.

Cela de Costura



• Estreia sexta-feira – 16/05

Neste documentário em curta-metragem, detentos de uma prisão de segurança máxima no Missouri costuram colchas personalizadas para crianças na fila de adoção.

Pais em Campo — Temporada 1



• Estreia sexta-feira – 16/05

Pais em Campo (Voetbalouders) é uma série de comédia sobre um grupo de pais superprotetores que não têm a menor vergonha de se intrometer nas carreiras de futebol amador dos filhos. A história começa com Lillian e seu filho Levi, que acabou de entrar no time. Ela logo percebe que precisa escapar desse bando de adultos peculiares, principalmente de Marenka, a última pessoa com quem qualquer um gostaria de lidar em uma manhã de sábado. Mas Levi não só quer ficar no time como acaba fazendo amizade com Vito, que além de ser o garoto mais excêntrico da turma, também é filho de Marenka.

Campeões



• Estreia sexta-feira – 16/05

Um técnico de basquete arrogante precisa prestar serviço comunitário treinando um time de jogadores com deficiência intelectual.

The Blackening: Jogo Mortal



• Estreia sexta-feira – 16/05

Sete amigos negros viajam no fim de semana apenas para se encontrarem presos em uma cabana com um assassino que quer se vingar. Será que sua esperteza e conhecimento de filmes de terror os ajudarão a permanecer vivos? Provavelmente não.

LEGO Friends: O Próximo Capítulo — Temporada 3



• Estreia sexta-feira – 16/05

É hora de voltar às aulas! Os adoráveis alunos do colégio Heartlake vão encarar um ano de aventuras divertidas e desafios emocionantes que os aproximam.