Vilão de ‘Game of Thrones’ volta em ‘A Casa do Dragão’

Visões de Daemon no season finale chegaram ao seu auge - Foto: Reprodução | HBO

O tão aguardado último episódio da 2ª temporada de ‘A Casa do Dragão’ estreou na noite desse domingo, 5, na Max. Intitulado ‘A Rainha que Sempre Foi’, o capítulo contou com algumas surpresas — leia-se fan service — que conectaram ainda mais a série a ‘Game of Thrones’.

Leia mais:

>> HBO confirma grande mistério de "House of the Dragon"; entenda

>> ‘A Casa do Dragão’: saiba o que é Semeadura e conheça todos os dragões

>> Saera Targaryen: conheça princesa meretriz de "House of the Dragon"

Na temporada inteira, Daemon (Matt Smith) teve diversas visões durante a sua estadia em Harrenhal. No season finale não seria diferente. Dessa vez, ao tocar na árvore-coração que fica no castelo, o personagem teve uma “visão” do futuro.



Além de Brynden Rivers, que é o Corvo de Três Olhos, e Daenerys Targaryen com os seus três dragões — Rhaegal, Viserion e Drogon —, o personagem também vê um Caminhante Branco e seus mortos-vivos.

O vilão aparece rapidamente na visão do personagem, mostrando-lhe o devastador inverno que está por vir no futuro de Westeros, conforme visto na série original.

‘A Casa do Dragão’ se passa séculos antes dos eventos da produção original, mostrando o reinado da família Targaryen e seus dragões em Westeros. O elenco conta com Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Toussaint, entre outros.

As duas temporadas de ‘A Casa do Dragão’ estão disponíveis no streaming Max.