Vingadores: Marvel desiste de novo filme para cortar custos

Siga o A TARDE no Google

Filme é protagonizado por Robert Downey Jr. - Foto: Divulgação

Um dos maiores insiders de Hollywood, o jornalista Jeff Sneider vazou que a Marvel cancelou uma possível divisão de 'Vingadores: Guerras Secretas' em dois filmes. A produção está prevista para dezembro de 2027.

De acordo com ele, a Casa das Ideias não teria interesse em fatiar o projeto. Um dos entraves seria logístico: reunir novamente um elenco tão numeroso já é um desafio, e dividir a produção ampliaria ainda mais a complexidade de agenda dos atores.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outro fator apontado envolve custos. A The Walt Disney Company não estaria disposta a arcar duas vezes com o cachê de Robert Downey Jr., que, segundo os rumores, receberia cerca de US$ 100 milhões pelo filme. Esse cenário reforça a tendência de que o estúdio mantenha a história concentrada em apenas um lançamento.

Tudo sobre Vingadores: Doutor Destino

Antes de Guerras Secretas, o quinto longa dos Vingadores é Vingadores: Doutor Destino (Avengers: Doomsday), que estreia em dezembro deste ano. O filme trará como antagonista o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr. ator que marcou o Universo Cinematográfico da Marvel ao viver o Homem de Ferro na Saga do Infinito e agora retorna em um papel completamente diferente.

A direção ficará novamente a cargo dos irmãos Anthony Russo e Joe Russo, responsáveis por Ultimato. O roteiro é assinado por Michael Waldron e Stephen McFeely.

A Marvel já confirmou um elenco extenso, reunindo veteranos e personagens introduzidos nas fases mais recentes do MCU. Entre os retornos estão Chris Evans (Steve Rogers), Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Paul Rudd (Homem-Formiga), Winston Duke (M’Baku) e Letitia Wright (Pantera Negra).

Dos personagens apresentados após Vingadores: Ultimato, participam Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (Falcão), além do novo Quarteto Fantástico: Pedro Pascal (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby (Mulher Invisível), Joseph Quinn (Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (O Coisa).

Também integram o elenco nomes ligados a Thunderbolts*, como Florence Pugh (Yelena), Wyatt Russell (Agente Americano), David Harbour (Guardião Vermelho), Hannah John-Kamen (Fantasma) e Lewis Pullman (Bob, o Sentinela). Tenoch Huerta também retorna como Namor.

Durante a live de anúncio do elenco, uma das maiores surpresas foi a confirmação do retorno dos X-Men clássicos da antiga Fox. Estão confirmados Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Alan Cumming (Noturno), Kelsey Grammer (Fera), Rebecca Romijn (Mística) e Channing Tatum (Gambit), que já havia sido apresentado em Deadpool & Wolverine.

Vingadores: Doutor Destino tem estreia marcada para 17 de dezembro de 2026.