Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ?

Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026

Baiano disputa a categoria de Melhor Ator em Filme de Drama

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/01/2026 - 20:05 h | Atualizada em 11/01/2026 - 21:41
Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026
Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026 -

Concorrendo ao Globo de Ouro 2026, o ator Wagner Moura chegou ao tapete vermelho da premiação, na noite deste domingo, 11. O baiano disputa a categoria de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em "O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho. Além disso, o longa concorre nas categorias Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

Em entrevista a Variety, Wagner Moura relembrou sua indicação anterior ao Globo de Ouro por seu papel como Pablo Escobar na série 'Narcos'.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Eu fui indicado ao Globo de Ouro há dez anos, para o Narcos. E foi ótimo, foi muito emocionante, foi uma noite incrível. Mas eu não posso negar o fato de estar aqui para um filme brasileiro. Um filme que é falado em português. Isso não acontece o tempo todo. Toda a atenção que este filme recebe é fantástica", disse o artista.

Wagner também criticou o Critics Choice Awards 2026. Na premiação, realizada no último dia 4, O Agente Secreto venceu a categoria de melhor filme estrangeiro, mas o prêmio foi entregue no tapete vermelho, e não no palco.

"Acho as categorias internacionais muito importantes. Alguns dos melhores filmes que vi neste ano são 'Valor Sentimental', 'Foi Apenas Um Acidente', 'Sirat'. Me agrada que essa categoria esteja recebendo mais atenção, como deveria receber. Só não no Critics Choice [risos]. Mas foi legal subir ao palco e entregar o prêmio no final", disse à AFP.

O baiano foi questionado ainda se tinha medo das consequências de suas falas políticas. "Para fazer isso, você precisa estar ciente de que, às vezes, vai pagar um preço. Mas estou disposto a pagar. Sou uma pessoa muito política, faço filmes políticos: 'O Agente Secreto' é um, 'Guerra Civil' é outro, 'Narcos' também. Seria estranho, para mim, ser um artista político e ter vergonha de falar o que penso", completou.

Leia Também:

Globo de Ouro 2026: veja a lista completa dos vencedores
Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026
Fernanda Torres declara apoio para O Agente Secreto: "Muitas alegrias"

Nas redes sociais, internautas enchem a timeline de mensagens positivas, na torcida para que mais um prêmio venha para o Brasil. “CORRENTE DE ORAÇÃO PRO WAGNER MOURA E O AGENTE SECRETO LEVAR O GLOBO DE OURO HOJE”, comentou um usuário. Outro escreveu: “Já chegou com aura de campeão, que é isso”.

O elenco de O Agente Secreto também compareceu ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026. Além de Wagner Moura, o elenco é formado por Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho. O diretor Kleber Mendonça Filho, Alice Carvalho e Gabriel Leone também passaram pelo tapete vermelho da cerimônia.

Veja o elenco de O Agente Secreto no tapete vermelho:

  • Wagner Moura
    Wagner Moura |
  • Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026
    Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026 |
  • Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux
    Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux |
  • Gabriel Leone
    Gabriel Leone |
Wagner Moura Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026 Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux Gabriel Leone

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Globo de Ouro O Agente Secreto wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026
Play

Ex-colegas revelam: como o jovem Wagner Moura da Facom virou estrela de cinema

Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026
Play

Tom e Jerry e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026
Play

Hugh Jackman surge irreconhecível como personagem icônico em trailer

Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026
Play

Netflix anuncia nova produção de Stranger Things para 2026

x