Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026 - Foto: AFP

Concorrendo ao Globo de Ouro 2026, o ator Wagner Moura chegou ao tapete vermelho da premiação, na noite deste domingo, 11. O baiano disputa a categoria de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em "O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho. Além disso, o longa concorre nas categorias Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

Em entrevista a Variety, Wagner Moura relembrou sua indicação anterior ao Globo de Ouro por seu papel como Pablo Escobar na série 'Narcos'.

"Eu fui indicado ao Globo de Ouro há dez anos, para o Narcos. E foi ótimo, foi muito emocionante, foi uma noite incrível. Mas eu não posso negar o fato de estar aqui para um filme brasileiro. Um filme que é falado em português. Isso não acontece o tempo todo. Toda a atenção que este filme recebe é fantástica", disse o artista.

Wagner também criticou o Critics Choice Awards 2026. Na premiação, realizada no último dia 4, O Agente Secreto venceu a categoria de melhor filme estrangeiro, mas o prêmio foi entregue no tapete vermelho, e não no palco.

"Acho as categorias internacionais muito importantes. Alguns dos melhores filmes que vi neste ano são 'Valor Sentimental', 'Foi Apenas Um Acidente', 'Sirat'. Me agrada que essa categoria esteja recebendo mais atenção, como deveria receber. Só não no Critics Choice [risos]. Mas foi legal subir ao palco e entregar o prêmio no final", disse à AFP.

O baiano foi questionado ainda se tinha medo das consequências de suas falas políticas. "Para fazer isso, você precisa estar ciente de que, às vezes, vai pagar um preço. Mas estou disposto a pagar. Sou uma pessoa muito política, faço filmes políticos: 'O Agente Secreto' é um, 'Guerra Civil' é outro, 'Narcos' também. Seria estranho, para mim, ser um artista político e ter vergonha de falar o que penso", completou.



Nas redes sociais, internautas enchem a timeline de mensagens positivas, na torcida para que mais um prêmio venha para o Brasil. “CORRENTE DE ORAÇÃO PRO WAGNER MOURA E O AGENTE SECRETO LEVAR O GLOBO DE OURO HOJE”, comentou um usuário. Outro escreveu: “Já chegou com aura de campeão, que é isso”.

O elenco de O Agente Secreto também compareceu ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2026. Além de Wagner Moura, o elenco é formado por Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho. O diretor Kleber Mendonça Filho, Alice Carvalho e Gabriel Leone também passaram pelo tapete vermelho da cerimônia.

Veja o elenco de O Agente Secreto no tapete vermelho: