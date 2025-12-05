Wagner Moura recebe duas indicações no Critics Choice Awards

O artista está cotado para ganhar o Oscar - Foto: Divulgação

A lista de indicações a premiações de Wagner Moura não para de crescer. Cotado para concorrer ao Oscar de ‘Melhor Ator’ em 2026, o artista foi indicado em duas categorias no Critics Choice Awards, que está previsto para acontecer em janeiro de 2026.

Conhecida popularmente como um termômetro para o Oscar, a premiação é promovida pela Associação dos Críticos de Cinema (BFCA), dos Estados Unidos, reunindo os atores e atrizes cotados à maior premiação do cinema mundial.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O baiano foi indicado ao prêmio de ‘Melhor Ator’ e ‘Melhor Ator Coadjuvante’ pelas produções “O Agente Secreto” e “Ladrões de Drogas”, respectivamente. Além dele, atores como Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Owen Cooper e Nick Offerman também estão na disputa.

Além do ator, o filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, também está concorrendo a um prêmio. A trama foi indicada na categoria de ‘Melhor Filme Internacional’, disputando com “Foi apenas um acidente”, “A Garota canhota”, “No other choice”, “Sirat” e “Belén”.