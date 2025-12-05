CORRIDA DO OSCAR
Wagner Moura recebe duas indicações no Critics Choice Awards
O ator foi indicado em duas categorias da premiação
Por Franciely Gomes
A lista de indicações a premiações de Wagner Moura não para de crescer. Cotado para concorrer ao Oscar de ‘Melhor Ator’ em 2026, o artista foi indicado em duas categorias no Critics Choice Awards, que está previsto para acontecer em janeiro de 2026.
Conhecida popularmente como um termômetro para o Oscar, a premiação é promovida pela Associação dos Críticos de Cinema (BFCA), dos Estados Unidos, reunindo os atores e atrizes cotados à maior premiação do cinema mundial.
O baiano foi indicado ao prêmio de ‘Melhor Ator’ e ‘Melhor Ator Coadjuvante’ pelas produções “O Agente Secreto” e “Ladrões de Drogas”, respectivamente. Além dele, atores como Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Owen Cooper e Nick Offerman também estão na disputa.
Além do ator, o filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, também está concorrendo a um prêmio. A trama foi indicada na categoria de ‘Melhor Filme Internacional’, disputando com “Foi apenas um acidente”, “A Garota canhota”, “No other choice”, “Sirat” e “Belén”.
