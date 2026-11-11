Inscrições para o Prêmio ACB Melhores do Ano entram na reta final

Faltam poucos dias para o encerramento das inscrições do Prêmio ACB Melhores do Ano 2026. Até 23 de novembro, empresas e lideranças que atendem aos requisitos da premiação ainda podem apresentar suas trajetórias e concorrer ao reconhecimento. Até o momento, já são mais de 400 inscritos, número que esperamos ampliar nesta reta final.

Quero aproveitar este momento para chamar a atenção de quem ainda não realizou sua inscrição. A premiação contempla 14 categorias e representa uma oportunidade de dar visibilidade a iniciativas, resultados e contribuições relevantes para o desenvolvimento econômico da Bahia.

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Para participar, as empresas devem ser associadas à Associação Comercial da Bahia (ACB), possuir sede, filial operacional ou unidade produtiva no estado e comprovar pelo menos 12 meses de operação efetiva. A premiação também contempla categorias individuais, destinadas ao reconhecimento de personalidades que se destacam em suas áreas de atuação.

Outro ponto importante é a credibilidade do processo de escolha. A definição dos vencedores envolve diferentes etapas, começando pela participação de um colégio eleitoral representativo do ambiente empresarial e institucional, que contribui para a seleção dos 42 finalistas. Em seguida, uma Banca de Notáveis avalia os concorrentes e define os vencedores, considerando critérios como desempenho, inovação, governança e impacto. Todo o processo conta com auditoria independente.

Esse cuidado é essencial para garantir que o reconhecimento seja resultado de uma avaliação criteriosa, valorizando quem efetivamente contribui para fortalecer a economia e o ambiente de negócios baiano.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 10 de dezembro, em Salvador, reunindo empresários, lideranças e representantes de diferentes setores. Será uma oportunidade de celebrar trajetórias que merecem destaque e reconhecer a força produtiva do nosso estado.

Por isso, reforço o convite: quem atende aos critérios não deve deixar para a última hora. As inscrições terminam no dia 23 de novembro e podem ser feitas pelo site www.acbmelhoresdoano.com.br.







Nicolau Eloy, coordenador da Câmara de Novos Negócios da ACB e sócio BP Money*