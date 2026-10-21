Valorizar o comerciário é cuidar do futuro do trabalho

Na última segunda-feira (19), o Dia do Comerciário nos convidou a reconhecer quem dá vida ao comércio e contribui para o desenvolvimento das nossas cidades.

Mais do que uma homenagem, a data exige reflexão. Valorizar o comerciário é defender seu emprego, sua renda, sua qualificação e suas oportunidades de crescimento. Isso exige responsabilidade com as decisões que afetam os trabalhadores e a capacidade das empresas de gerar oportunidades.

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Essa reflexão é necessária quando o país discute mudanças na jornada de trabalho e na escala 6x1. A busca por relações mais equilibradas é legítima, e o Brasil precisa acompanhar as transformações da sociedade. Mas uma alteração dessa dimensão não pode ser conduzida por soluções simplificadas nem tratada apenas como pauta eleitoral.

É preciso considerar as particularidades de cada setor, avaliar os impactos e ouvir quem trabalha e quem empreende. As micro e pequenas empresas, com menor capacidade de adaptação, precisam de transição e condições para reorganizar suas atividades sem comprometer empregos.

Colocar trabalhadores e empresários em lados opostos é um erro. Uma empresa saudável consegue preservar postos de trabalho, contratar e oferecer melhores condições à sua equipe. Da mesma forma, trabalhadores valorizados são fundamentais para a produtividade e o crescimento dos negócios.

O debate precisa enfrentar outros obstáculos. Por que a elevada carga tributária, o excesso de burocracia, a dificuldade de acesso ao crédito e a insegurança jurídica não recebem a mesma atenção do poder público? Reduzir esses entraves também é valorizar o trabalhador, pois permite às empresas investir, crescer, contratar e melhorar salários.

Defendemos a inclusão social e reconhecemos o papel das políticas públicas na transformação de vidas. Mas nenhum avanço social se sustenta sem uma economia forte. O setor produtivo gera empregos, movimenta renda e produz os recursos que permitem ao país investir em sua população. Por isso, precisa participar das decisões.

Em períodos eleitorais, questões complexas não podem ser reduzidas a palavras de ordem. As eleições passam, mas as consequências das decisões permanecem.

Aos comerciários, deixamos nosso respeito, reconhecimento e compromisso. Que o futuro do trabalho seja construído com vocês e com quem empreende, por meio do diálogo, do equilíbrio e da responsabilidade.