Futebol S/A: programa baiano se destaca entre os melhores debates sobre futebol e negócios no país

Com tantos canais e programas de esportes de TV fechada, streaming, redes sociais e podcasts, temos acesso cada vez mais a informações valiosas do mundo do esporte que antes eram restritas a poucos especialistas ou sequer a eles chegavam, dado a histórica falta de abertura de clubes, federações, políticos e atletas na hora de se comunicar com a imprensa ou com seu público.

É ótimo ver esses espaços e as vozes de interlocução se multiplicarem. Quem dera o ‘Luiz Teles’, estudante de comunicação no fim da década de 1990, pudesse ter uma prateleira tão grande de boas fontes de aprendizagem. Contudo, ao mesmo tempo que temos acesso a um monte de canais, também está cada vez mais difícil escolher o que assistir ou ouvir. Porque, independentemente da área de conhecimento, quase sempre quantidade e qualidade não andam de mãos dadas. É preciso filtrar o que é bom, o que é ruim e o que é mais do mesmo. No fim das contas, sobra pouca coisa, e é fácil se apaixonar por aqueles que se destacam.

Esse preâmbulo todo é para falar daquele que já há algum tempo é um dos meus programas favoritos de esporte no Brasil: o 100% baiano ‘Futebol S/A’, hoje veiculado às terças-feiras, às 20h, no Youtube, em canal próprio, mas que já teve como casa as rádios Sociedade e a Metrópole. Desde fevereiro de 2019, semanalmente e ao vivo, Cáscio Cardoso, Renato Gueudeville, Tom Assmar e Marcelo 'Tchelo' Azevedo trazem para seus espectadores debates recheados de muita informação, análise e diversidade sobre negócios no futebol.

O que parece ser um programa feito para uma audiência nichada, é na verdade um veículo que dialoga muito bem com uma gama enorme de pessoas. Com linguagem descomplicada, abertura para a diversidade de vozes e olhar atento à atualidade, o Futebol S/A se aprofunda nos assuntos com uma naturalidade que impressiona e, inteligentemente, perpassa a barreira do ‘business’ para contrastar o esporte como negócio a todo seu aspecto cultural e político, repleto de tradições e paixões que não habitam o abecedário de quem lê as coisas apenas por sua dimensão financeira.

A cada programa, o Futebol S/A traz um tema diferente, frequentemente com convidados especiais para debatê-los com a equipe. Em pauta, falam dos ‘modelos de SAF’, ‘contratos de transmissão’ e ‘preços de ingressos’, mas também conversam sobre ‘evolução dos estádios’, ‘cultura de arquibancada’ e ‘valor da memória no futebol’, episódio esse que tive a honra de participar, na bancada, ainda em 2019, quando eu dava passos importantes para a fomentação do Museu do Bahia e ao projeto Memória de Aço, desenvolvido pelo clube sob a minha coordenação.

O prestígio do programa é tanto que foi o Futebol S/A o responsável pela primeira entrevista de um dirigente do Bahia, após o clube virar SAF, com o diretor de futebol Cadu Santoro sabatinado pelo quarteto e revelando detalhes da operação do Grupo City no Tricolor. Apenas esse ano Santoro voltou a falar com um órgão de imprensa, com a Rede Bahia.

Além da qualidade das informações e análises, da pertinência e variações dos temas, o Futebol S/A também tem como segredo de seu sucesso a ‘química’ entre seus membros. E é impressionante descobrir que os quatro nem se conheciam direito até o nascimento do projeto, originado de uma ideia de Gueudeville. Com humor e seriedade na medida correta, os papos fluem com muito respeito e admiração, mesmo quando as visões sobre o assunto debatido são conflituosas (o que não é raro, para meu deleite).

Enfim, fico feliz demais de ter tão perto de mim, e feito por pessoas pelas quais tenho um carinho enorme, um programa de tanta qualidade. Eles não acreditam quando falo que assisti a todos os episódios desde a estreia, há seis temporadas. E alguns eu vi mais de uma vez! Que tenhamos muitos mais anos de encontros pela frente, Renato, Cáscio, Tom e Tchelo! Vida longa ao Futebol S/A!