“Devo a eles estar em cima do trio”, diz Bell Marques sobre família Macêdo

Show histórico na Concha Acústica do Teatro Castro Alves celebrando os 40 anos da Axé Music - Foto: Divulgação

Na última quarta-feira (12), a Concha Acústica do Teatro Castro Alves recebeu o show histórico e especial “Chame Gente com o Trio Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar e Convidados”. Na ocasião, os Irmãos Macedo celebraram os 40 anos da Axé Music, e os 75 anos do trio, acompanhados de grandes nomes da música baiana e do Carnaval.

Durante o show, que contou com participação de Carlinhos Brown, Durval Lélys, Compadre Washington e Ricardo Chaves, o cantor e compositor Bell Marques, que vai se apresentar nos seis dias de folia, aos 72 anos, externalizou toda sua gratidão ao legado e inspiração de Osmar Macedo e Dodô, assim como, a Armandinho, Betinho, Aroldo e André Macedo, que continuaram o legado do pai.

“Fazendo parte desse show espetacular, junto dessas pessoas que me influenciaram muito na minha carreira. Eu devo a eles [Dodô, Osmar e Armandinho], por estar em cima do trio elétrico e por estar em cima desse palco hoje. Foi a partir deles, que eu realizei os meus sonhos”, declarou Bell Marques em sua participação na celebração.