Folia 2025! Anota Bahia terá colunas especiais de Carnaval no A TARDE

Cobertura da coluna Anota Bahia no Carnaval 2025 - Foto: Divulgação

Salvador, que realiza a maior festa popular do planeta, já pulsa em ritmo de tambores, fanfarras e agogôs, para celebrar os 40 anos do ritmo axé music. Com isso, o Carnaval 2025, que se inicia oficialmente na quinta-feira (27), mais uma vez contará com a cobertura da Coluna Anota Bahia especial de Carnaval no Jornal A TARDE – líder em circulação no Nordeste – que será veiculada em três dias, em meio aos festejos: no domingo (02), na segunda-feira (03) e na quarta-feira (05).

Nas páginas cheias de alegoria, os leitores vão encontrar os melhores registros dos principais camarotes e trios elétricos nos circuitos da folia, além de bate papos com as principais celebridades, artistas, players, políticos e empresários do Brasil e do mundo, marca já registrada do Anota Bahia, que entra mais uma vez com o pé direito na folia, realizando esse projeto especial, com o Grupo A TARDE, desde 2020. Vem com a gente!