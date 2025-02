FOTOS: Show de Margareth com Ivete e Daniela Mercury agita famosos

Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Margareth Menezes - Foto: Renata Marques | Coluna Anota Bahia

Margareth Menezes fez uma apresentação inesquecível no Candyall Guetho Square, em Salvador, neste sábado, 15, transformando o local em um verdadeiro Carnaval. A cantora, que celebrou os 40 anos do movimento axé music, dividiu o palco com Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Carlinhos Brown.

O evento, intitulado 'Maga Convida Axé 40 Anos', também marcou o início da agenda de verão e Carnaval de Margareth. Durante o show, a artista fez uma viagem musical com alguns de seus maiores sucessos, como 'Dandalunda', 'Toté de Maianga', 'Faraó', 'Elegibo', entre outros. A noite foi uma celebração da música baiana, com grandes nomes da cena local se reunindo para homenagear o legado do Axé.

Veja fotos: