Obras de Nádia Taquary integram exposição em Chicago | A TARDE

Com início nesta quinta-feira, 11, e finalizando no próximo domingo, 14, a Expo Chicago é considerada uma das maiores feiras de arte moderna e contemporânea do mundo, onde reunirá diversas obras e grandes nomes no segmento. Entre os artistas participantes da feira estadunidense, estarão os trabalhos da baiana Nádia Taquary, ao lado de materiais do paulistano Moisés Patrício.

Sob curadoria de Rosario Güiraldes, responsável pelas artes visuais do The Walker Art Center, localizado na cidade estadunidense de Minneapolis, acontecerá um diálogo entre as obras dos artistas brasileiros e esses materiais ficarão expostos durante toda a feira. Ao todo, estarão presentes produções e representantes de 29 países, durante os quatro dias de realização da Expo Chicago.

O trabalho de Nádia Taquary aparece, com bastante frequência, em grandes exposições realizadas pelo mundo. A artista baiana esteve recentemente na Bienal de Arte de Sydney, na Austrália, e possui obras expostas na capital baiana e em outras cidades brasileiras.