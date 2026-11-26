A reforma tributária vai acabar com a guerra fiscal. E ainda não se sabe que efeito terá esse novo cenário nas empresas que se implantaram no Nordeste por conta dos incentivos fiscais e, tampouco, como a região vai atrair novos investimentos sem esses benefícios.

A partir de 2029, começa a redução gradual dos incentivos vinculados ao ICMS, processo que termina em 2033, com a extinção do imposto e sua substituição pelo IBS.

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Como a tributação passará a ocorrer no destino, e não mais na origem, os estados perderão o principal instrumento que utilizaram durante décadas para atrair fábricas, centros de distribuição e investimentos.

Sem os incentivos, a proximidade dos mercados consumidores, a infraestrutura e os custos logísticos poderão favorecer ainda mais o Sudeste. Por outro lado, há o risco concreto de empresas que se instalaram no Nordeste atraídas por vantagens tributárias relocalizarem suas plantas quando esses benefícios deixarem de existir.

Nesse cenário, a região Sudeste, que concentra 60% da produção, tende a recuperar parte da vantagem que havia perdido para estados que utilizaram a guerra fiscal como estratégia de industrialização. E a mudança preocupa especialmente porque o Nordeste já perdeu participação relativa na indústria de transformação nacional, caindo de 9,7% em 2014 para 8,2% em 2023.

E o risco não se limita às fábricas. Centros de distribuição, operadores logísticos e empresas que se instalaram para aproveitar benefícios tributários vão rever suas operações, e a localização dos empreendimentos precisará atender à lógica econômica dos custos de transporte, armazenamento e proximidade dos consumidores.

Aqui, vale dizer que o Nordeste ampliou suas potencialidades. É o segundo maior mercado consumidor do país e tem um PIB que seria o 4º maior da América do Sul se fosse um país e, apesar da renda média inferior à do Sudeste, tem escala suficiente para atrair grandes redes varejistas, indústrias e investimentos. E, além disso, tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), criado como uma compensação e que terá recursos para financiar investimentos e políticas de desenvolvimento regional.

Os repasses previstos começam em R$ 8 bilhões em 2029 e alcançam R$ 40 bilhões anuais a partir de 2033. E mais um fundo de compensação para benefícios fiscais, com previsão de R$ 160 bilhões entre 2025 e 2032. Mas, com tudo isso, é preciso que os estados do Nordeste montem estratégias para utilizar esses recursos em portos, rodovias, ferrovias, energia, qualificação profissional, inovação e infraestrutura urbana para compensar a perda dos incentivos fiscais.

A Bahia, por exemplo, precisa começar a agir. A montagem de um programa de retenção de investimentos é um primeiro passo. O governo precisa identificar quais empresas e setores são mais vulneráveis ao fim dos benefícios e quais têm mais facilidade de transferir suas operações. É preciso, portanto, trabalhar com cada cadeia produtiva.

Os recursos do FNDR precisam ser usados, entre outras formas, para construir vantagens competitivas no âmbito de pelo menos quatro prioridades: a) infraestrutura logística; b) energia e infraestrutura produtiva, com confiabilidade na distribuição de energia, gás, água industrial e conectividade; c) geração de energia renovável para atrair indústrias intensivas em energia e datacenters; e d) financiamento para inovação, reposição de equipamentos, automação, qualificação profissional e desenvolvimento de fornecedores locais.

Os recursos do FNDR começam com R$ 8 bilhões para o conjunto dos estados em 2029 e alcançam R$ 40 bilhões anuais em 2033, cerca de R$ 6 bilhões por ano virão para a Bahia, e podem ser utilizados para apoiar atividades produtivas por meio de subvenções econômicas e financeiras e para investimentos em ciência, tecnologia e inovação.

O estado precisa, portanto, começar a montar uma carteira de projetos, organizada em torno de infraestrutura produtiva, fomento à competitividade, inovação e governança.

A Bahia e o Nordeste estão diante de um desafio, de uma mudança estrutural no modelo de atração de investimentos. Não será mais possível compensar desvantagens estruturais e logísticas oferecendo vantagens tributárias.

O desafio será evitar que empresas deixem a região e, ao mesmo tempo, construir uma política de atração de investimentos baseada em vantagens reais. Em vez de ter em seu portfólio vantagens tributárias, a Bahia precisa ter vantagens estruturais, na logística, na qualificação da mão de obra, na disponibilidade de energia e em tudo aquilo que possa se transformar em competitividade.