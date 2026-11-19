As expectativas desempenham um papel fundamental na economia. E são elas que explicam a queda na Bolsa de Valores, a elevação na cotação do dólar e o aumento dos juros futuros que ocorreram esta semana.

O economista John Maynard Keynes demonstrou como as expectativas afetam a economia. Os agentes econômicos sempre decidem pensando no futuro. O empresário quando decide investir, ampliar uma fábrica ou contratar trabalhadores, não considera apenas a situação atual da economia, mas avalia o comportamento da demanda, dos juros, dos preços e da política econômica nos próximos anos.

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Uma expectativa pessimista interfere diretamente na realidade econômica, mesmo que os fundamentos da economia sejam sólidos. Já expectativas otimistas estimulam investimentos, ampliam a produção e geram empregos. Keynes dizia também que o empresário é movido nas suas decisões econômicas pelo animal spirits, um impulso empreendedor que, diante das expectativas, se transforma em confiança ou desconfiança, otimismo ou pessimismo com o futuro.

As expectativas se disseminam no mercado e geram um “comportamento de manada”, induzindo os agentes econômicos a caminharem numa mesma direção. O relatório Focus, as declarações de economistas ligados ao mercado financeiro e artigos na imprensa especializada são maneiras de formar as expectativas, para o bem e para o mal.

Neste momento, as expectativas pessimistas têm sua razão de ser, mas parecem desproporcionais. É verdade que a dívida pública é elevada, os juros consomem uma parcela expressiva do PIB e o resultado primário ainda é deficitário. Mas o crescimento do PIB é positivo, o desemprego está em níveis historicamente baixos, a inflação um pouco acima do teto da meta, mas sob controle. A dívida bruta, de 82,9% do PIB em 2026, é perfeitamente administrável e está em linha com outros países emergentes. E, com um ajuste fiscal gradual e permanente, pode ter a tendência de crescimento revertida. O resultado primário, por sua vez, é relativamente pequeno, um déficit de 0,52% do PIB em doze meses até setembro. Há problemas fiscais reais, mas não há qualquer hipótese de crise que justifique tamanha instabilidade.

Ao que parece, a desconfiança dos investidores resulta do pacote fiscal enviado ao Congresso e da demora na indicação do novo ministro da Fazenda, mas nada indica que os cenários negativos que estão sendo precificados se realizarão. O mercado está apenas antecipando possibilidades, construindo cenários e reagindo a eles.

Para redimensionar essas expectativas, o presidente da República precisa anunciar o ministro da Fazenda. Ele é o interlocutor que vai calibrar as expectativas. E mostrar ao mercado que a decisão do presidente eleito foi por um ajuste fiscal de curto prazo, visando o ano de 2027. Mas dizer que é possível negociar medidas estruturais mais profundas que poderão ser adotadas ao longo do mandato.

O empresariado brasileiro, por outro lado, precisa focar suas energias na identificação de oportunidades, na inovação e nos investimentos. O empresariado pode e deve agir politicamente, negociando e influenciando o governo em favor do seu segmento empresarial, mas, atualmente, parte expressiva dele parece mais focado na disputa política e na ocupação dos espaços de poder.

E o foco do empresário deve ser o animal spirits, esse impulso espontâneo que leva à ação mesmo diante das incertezas do futuro. Ou será que vamos repetir 2026, quando parte dos economistas, do empresariado e da imprensa especializada garantiam que estávamos à beira de uma crise fiscal e falavam em explosão da dívida, inflação descontrolada e até de dominância fiscal (sic) e nada disso aconteceu? Essas expectativas equivocadas freiam o impulso empresarial.

Na verdade, o ano de 2027 será muito semelhante a 2026, com um ajuste fiscal pontual e se estendendo ao longo de quatro anos. Mas não há qualquer dado que indique a iminência de um colapso fiscal ou da dívida.

O empresariado precisa focar no seu animal spirits, que busca o lucro e não tem pretensão de participar da disputa pelo poder político. Esse feeling empresarial deveria estar de olho nas declarações do presidente eleito de que pretende aumentar a taxa de investimento em relação ao PIB, que está em apenas 16,8%. Diante da restrição fiscal, o governo sabe que isso só será possível aumentando expressivamente a participação do setor privado na Formação Bruta de Capital Fixo, que hoje é de apenas 40%. E aí, via concessões, PPPs e outros formatos empresariais, abre-se espaço para o animal spirits.