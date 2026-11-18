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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ajustes no decreto que vai regulamentar o fim da escala 6x1 no Brasil. As mudanças foram discutidas na terça-feira, 17, durante reunião com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

Em declaração à imprensa após o encontro, Marinho afirmou que Lula deve assinar o decreto somente na quinta-feira, 19, depois da conclusão dos ajustes. Antes, havia a expectativa de que o texto fosse assinado no inicio da semana.

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“O presidente fez algumas sugestões e assinará esse decreto na quinta-feira”, disse o ministro.

O conteúdo das alterações, no entanto, ainda não foi divulgado.

Marinho explicou que o governo prefere apresentar as mudanças apenas quando o texto estiver fechado para evitar interpretações equivocadas e a circulação de informações falsas.

“O presidente fez algumas sugestões, de conteúdo nós não vamos dizer. Se a gente adiantar o conteúdo do decreto, ele começa a impactar para lá e para cá sem o pessoal compreender exatamente o que nós vamos divulgar. Cautela para evitar qualquer confusão, para evitar fake news”, afirmou.

Além do decreto, o governo também pretende publicar uma ou mais portarias para regulamentar situações específicas de determinadas categorias profissionais.

Segundo Marinho, a equipe ministerial tem se reunido com representantes de diferentes setores da economia para esclarecer os efeitos da mudança e discutir a adaptação das atividades à nova jornada.

O que muda com o fim da escala 6x1?

O decreto deverá orientar os setores da economia sobre como cumprir a emenda constitucional que encerra a escala 6x1.

Promulgada pelo Congresso Nacional no mês passado, a medida garante dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial, e prevê a redução gradual da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais.

Segundo o governo, as novas regras entram em vigor no dia 16. A regulamentação ocorre em meio a discussões sobre a aplicação da mudança no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na semana passada, o ministro Flávio Dino concedeu uma decisão liminar que permite, durante o período de transição, a distribuição da jornada de 42 horas semanais em cinco dias de trabalho, no modelo 5x2.

Nesse formato, os expedientes podem chegar a 8 horas e 24 minutos, sem pagamento de adicional de hora extra pelos 24 minutos que ultrapassam as oito horas habituais.