Fim da escala 6x1 ameaça elevar gastos dos condomínios com folha de pagamento em até 25%

A coleta de lixo nos andares, o acompanhamento de mudanças aos fins de semana e a realização de pequenos serviços de manutenção estão entre as atividades que poderão mudar nos condomínios com o fim da escala 6x1.

A partir de 16 de dezembro de 2026, os trabalhadores passarão a ter dois dias de descanso semanal e jornada máxima de 42 horas, em vez das atuais 44 horas. A mudança exigirá que síndicos e administradoras reorganizem equipes e escalas para manter os serviços sem comprometer o funcionamento dos edifícios.

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A adaptação também poderá pesar no bolso dos moradores. A necessidade de contratar funcionários para cobrir folgas, ampliar equipes ou rever contratos de terceirização tende a elevar as despesas, embora o impacto varie conforme o porte do empreendimento, o número de trabalhadores e o modelo de operação.

Para José Ferreira, CEO da ACC Gestão Condominial, os condomínios com equipes menores terão mais dificuldade para reorganizar as atividades.

Um edifício que conta com apenas um auxiliar de serviços gerais, por exemplo, precisará encontrar alternativas para cobrir tarefas que hoje são realizadas aos sábados, como a coleta de lixo, o acompanhamento de mudanças e a verificação de bombas e equipamentos.

Uma possibilidade é contratar um profissional para trabalhar especificamente aos sábados. Outra é redistribuir os dias de trabalho entre os funcionários.

Em condomínios com dois auxiliares, Ferreira sugere escalas alternadas, com um trabalhador de segunda a sexta-feira e outro de terça-feira a sábado.

Para José Ferreira, CEO da ACC Gestão Condominial, os condomínios com equipes menores terão mais dificuldade - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

A mudança, porém, não se limita à reorganização dos horários. Algumas atividades poderão deixar de ser oferecidas nos dias em que não houver funcionários disponíveis. Ferreira avalia que os moradores terão de participar dessa adaptação, inclusive revendo hábitos que dependem da presença dos trabalhadores.

“Às vezes, o auxiliar de serviços gerais tem que passar de apartamento em apartamento para coletar o lixo. Será necessário fazer assembleia e chegar a acordos de que o zelador não vai mais coletar aos sábados, por exemplo. O morador terá que descer e colocar os dejetos no contêiner específico”, afirma. A restrição de mudanças e entregas de mercadorias aos fins de semana também pode entrar na discussão.

As projeções de impacto financeiro variam conforme a estrutura de cada empreendimento. Ferreira estima que as despesas condominiais possam aumentar entre 8% e 18%, a depender da necessidade de novas contratações e dos ajustes operacionais.

Para ele, os edifícios pequenos tendem a sentir mais os efeitos, porque dispõem de menos funcionários para distribuir as tarefas e cobrir os períodos de descanso.

O presidente da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (Abadi), Marcelo Borges, trabalha com outra estimativa: aumento de 20% a 25% na folha salarial dos condomínios que atualmente adotam a escala 6x1.

Segundo ele, “a necessidade de novas contratações e os encargos trabalhistas devem pesar na conta”.

A diferença entre as projeções está nas bases de cálculo: enquanto Ferreira considera o possível acréscimo nas despesas condominiais, Borges se refere especificamente à folha de pagamento. Os percentuais, portanto, não são diretamente comparáveis.

O impacto também dependerá dos serviços que cada condomínio mantém e da possibilidade de reorganizar os contratos. Além dos funcionários próprios, os gestores precisarão avaliar os acordos com empresas terceirizadas, verificando como a mudança da jornada será incorporada aos custos dos serviços contratados.

Desafio maior

Nos edifícios com portaria presencial e funcionamento ininterrupto, o desafio pode ser ainda maior. Borges afirma que os condomínios que dependem de cobertura de 24 horas e atualmente utilizam a escala 6x1 precisarão buscar soluções com maior rapidez.

Uma das alternativas em análise é a adoção de portarias remotas, que podem reduzir a necessidade de mão de obra presencial, dependendo das características do empreendimento.

A escala 12x36 também aparece entre as possibilidades de organização das equipes, embora sua aplicação precise considerar os limites da nova jornada e as condições previstas em acordos e convenções coletivas.

Para Borges, não existe uma solução única. A escolha dependerá do tamanho do condomínio, dos serviços oferecidos e das condições de funcionamento de cada edifício.

A revisão das escalas, dos contratos e do orçamento deve começar antes da entrada em vigor das novas regras. Ferreira recomenda que síndicos e administradoras definam as novas rotinas, promovam reuniões de esclarecimento com os moradores e incluam eventuais despesas adicionais na previsão orçamentária de 2027.

A comunicação será especialmente importante nos condomínios em que a adaptação exigir mudanças nos serviços. Restrições à coleta de lixo nas unidades, ao recebimento de entregas ou ao acompanhamento de mudanças precisam ser discutidas em assembleia para evitar conflitos entre moradores e funcionários.

Borges, por sua vez, recomenda cautela na definição dos novos modelos de trabalho, especialmente durante a revisão das convenções coletivas. As negociações entre sindicatos poderão trazer orientações específicas para cada categoria e influenciar a organização das equipes.

A revisão dos contratos de terceirização também deve fazer parte do processo. A redução da jornada dos trabalhadores dessas empresas poderá exigir ajustes nos valores e na cobertura dos serviços, com reflexos no orçamento dos condomínios.

Caso o aumento da folha seja inevitável, Borges considera que o custo terá de ser repassado aos moradores. Por isso, defende que os gestores apresentem os cenários financeiros em assembleias, com transparência sobre as despesas e as alternativas disponíveis.

Mais do que adequar as escalas à nova legislação, o desafio será definir quais atividades continuarão sendo realizadas nos mesmos horários, quais precisarão ser redistribuídas e quanto custará manter a estrutura de atendimento.

Para os moradores, a mudança poderá significar não apenas uma revisão no valor da taxa condominial, mas também uma adaptação de hábitos que hoje dependem da presença diária dos funcionários.