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POLÍTICA

Dino impõe cronograma do fim da escala 6x1 e dá prazo ao Congresso

Ministro do STF faz apelo para regulamentação de calendário

Cássio Moreira
Por
Flávio Dino pede manutenção de calendário do fim da escala 6x1
Flávio Dino pede manutenção de calendário do fim da escala 6x1 - Foto: Fellipe Sampaio | STF
Eleições 2026

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, em decisão desta quinta-feira, 12, a manutenção do cronograma de implementação do fim da jornada de seis dias de trabalho e um dia de folga, a escala 6x1.

No despacho, Dino ainda faz um apelo para que o Congresso Nacional regulamente as diferenças entre os regimes de trabalho e suas especificidades, seguindo o calendário de 180 dias.

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Segundo o projeto aprovado pelo Congresso em outubro deste ano, a jornada máxima de trabalho dos funcionários deve diminuir de 44h para 42h semanais a partir da segunda quinzena de dezembro, parte do período de transição até os cinco dias de trabalho.

"Formulo apelo ao legislador, a fim de que o Congresso Nacional, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de publicação desta decisão, discipline os regimes diferenciados de trabalho previstos no art. 7º, § 3º, da Constituição Federal, consideradas as especificidades das atividades econômicas abrangidas, preservada a liberdade de conformação legislativa e assegurada a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores constantes da EC nº. 141/2026", destacou o magistrado da Corte no despacho.

Flávio Dino dá prazo para negociações

Flávio Dino ainda pediu que empresas e sindicatos renegociem em até 90 dias os acordos de flexibilização das folgas já negociadas.

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O magistrado rejeitou as ações apresentadas pelas confederações nacionais de Indústria (CNI) e Comércio (CMC), mas pontuou entender que há a necessidade de discussão de determinados pontos do projeto.

O apelo deve ser analisado nas próximas semanas pelo Congresso Nacional.

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congresso escala 6x1 Flávio Dino STF

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