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POLÍTICA

PSDB quebra o silêncio após polêmica com FHC

Ex-presidente de 95 anos teve intimidade exposta por blogueiro

Cássio Moreira
Por
FHC enfrenta Alzheimer e teve imagem exposta
FHC enfrenta Alzheimer e teve imagem exposta - Foto: Walter Campanato | Agência Brasil
Eleições 2026

O PSDB se manifestou, em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 12, sobre a polêmica envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, figura mais conhecida do partido, que teve sua vida exposta por um blogueiro que teve acesso ao seu apartamento, em São Paulo.

A nota assinada por Aécio Neves, presidente nacional da sigla tucana, agradece todas as manifestações de apoio a FHC, como é conhecido o político e sociólogo de 95 anos, acometido por problemas de saúde, e reforça o repúdio ao episódio.

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"Temos certeza de que a imensa obra de Fernando Henrique Cardoso, sobretudo aquela realizada durante os anos de seu governo que transformou o Brasil, como é reconhecido por toda a população, jamais será esquecida pelos brasileiros", diz trecho da nota, que ainda celebra o legado político do ex-presidente, que governou o Brasil entre 1995 e 2002.

"O PSDB celebrará sempre, com muito orgulho e reverência, seu presidente de honra Fernando Henrique Cardoso e seu legado fundamental para o Brasil", diz o partido.

O que aconteceu com Fernando Henrique Cardoso?

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que enfrenta complicações do Alzheimer, foi filmado em sua residência, um apartamento no bairro de Higienópolis, em São Paulo, pelo influenciador Wesley Oliveira.

O blogueiro, que se apresenta como jornalista, afirmou ter sido autorizado a filmar o imóvel de FHC. Apesar da declaração de Wesley, a família do político registrou um Boletim de Ocorrência (B.O).

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Fernando Henrique Cardoso psdb

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