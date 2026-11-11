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EXPOSIÇÃO DE FHC

Influenciador que gravou FHC em vulnerabilidade tem celular apreendido

Wesley Oliveira prestou depoimento na Polícia Civil e foi indiciado por discriminação de idoso

Leo Almeida
Por
Imagens foram divulgadas nas redes sociais
Imagens foram divulgadas nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais
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O influenciador Wesley Oliveira teve seu celular apreendido pela Polícia Civil de São Paulo após publicar vídeos gravados dentro do apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC). Ele e seu marido foram alvos de diligências dos investigadores nesta quarta-feira, 11, sendo indiciados por difamação e discriminação da pessoa idosa.

As imagens foram divulgadas nas redes sociais e mostraram, inclusive, FHC em estado de vulnerabilidade. Hoje, com 95 anos, o ex-presidente enfrenta um estágio avançado de Alzheimer e está sob cuidados de familiares próximos.

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O influenciador também expôs detalhes do imóvel, localizado na rua Rio de Janeiro, em São Paulo, Wesley entrou em diferentes cômodos, mostrou obras de arte, móveis, entrou no escritório do ex-presidente, chegando a sentar na cadeira do ex-presidente.

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Ação da Polícia Civil

A Polícia Civil de São Paulo informou que cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de Wesley Oliveira e seu marido nesta quarta. Os dois foram conduzidos à delegacia, prestaram depoimento e foram informados quanto à proibição das imagens de FHC.

“Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência de dois investigados, onde foram apreendidos dois celulares. Ambos foram conduzidos à delegacia, prestaram depoimentos e foram liberados. Eles foram indiciados por difamação e por discriminação de pessoa idosa, além de serem cientificados quanto à proibição de divulgação de imagens da vítima, imposta judicialmente. A investigação prossegue para o total esclarecimento dos fatos”, disse a PC em nota.

Família pediu investigação

Após a repercussão do caso, os filhos de Fernando Henrique Cardoso entraram com um pedido de abertura de investigação no Ministério Público de São Paulo, a fim de apurar o episódio.

A esposa de FHC, Patrícia Kundrat, admitiu aos filhos do político que autorizou a entrada do jornalista no local, mas negou ter concedido o direito de filmagem ou divulgação de imagens, registrando um boletim de ocorrência.

Em uma publicação nas redes sociais, o blogueiro diz ter sido autorizado a entrar no apartamento, rebatendo ainda as críticas ao conteúdo.

“O vídeo é um registro histórico e o ex-presidente aparece vivo. Ele viveu uma vida super bem e continua vivendo uma ótima vida. Não é porque uma pessoa está com Alzheimer ou com demência que ela tem que ficar escondida da sociedade. O FHC teve uma história de vida linda e ela merece ser lembrada com respeito e dignidade, e isso não significa escondê-lo. Ele pode e deve viver o mais próximo possível da normalidade. Esse é um registro histórico e mostra que o ex-presidente está sendo muito bem cuidado”, escreveu.

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fhc

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