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DINHEIRO PÚBLICO

Câmara quer gastar R$ 5,7 milhões em tablets para uso de deputados

Edital prevê 604 aparelhos com conexão Wi-Fi ou 5G

Ane Catarine
Por
Imagem ilustrativa da imagem Câmara quer gastar R$ 5,7 milhões em tablets para uso de deputados
Foto: Divulgação/Apple
Eleições 2026

A Câmara dos Deputados abriu uma licitação para comprar 604 tablets das marcas Apple e Samsung, com valor estimado em R$ 5,7 milhões. Os aparelhos serão destinados aos parlamentares e a setores administrativos da Casa.

A compra será feita após a escolha da empresa vencedora do processo. O pregão eletrônico, que adotará o critério de menor preço, está marcado para o dia 17 de novembro.

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Do total previsto, 91 tablets terão conexão apenas por Wi-Fi, enquanto os outros 513 contarão com acesso à rede móvel 5G por meio de eSIM, tecnologia que dispensa o uso de chip físico.

Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Câmara dos Deputados/ Marina Ramos

Como as empresas podem participar da licitação?

A Câmara publicou o edital para receber propostas de empresas e microempresas que atuem no comércio de equipamentos de tecnologia.

Para participar, os fornecedores precisam estar cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no Sistema de Compras do Governo Federal, além de cumprir as exigências previstas no edital.

O cadastro e a documentação necessários devem estar regularizados até o terceiro dia útil anterior à data marcada para o recebimento das propostas, previsto para 17 de novembro.

Qualquer pessoa também poderá pedir esclarecimentos ou apresentar questionamentos sobre possíveis irregularidades no processo até 12 de dezembro.

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Senado prevê gastar R$ 6 milhões com celulares

A licitação da Câmara ocorre em meio à repercussão de outra contratação no Congresso Nacional.

O Senado Federal abriu o Pregão nº 290/2026 para contratar serviços de telefonia móvel e fornecer 425 celulares a parlamentares e servidores da Casa.

O contrato está estimado em R$ 6 milhões e terá duração de 48 meses, com início previsto para 1º de fevereiro de 2027.

Os aparelhos serão cedidos em regime de comodato, ou seja, permanecerão como patrimônio da instituição e serão emprestados aos usuários durante o período previsto.

Veja os modelos e a distribuição dos aparelhos:

  • 95 iPhones 18 Pro: com 512 GB de armazenamento, destinados a senadores e diretores do Senado.
  • 330 smartphones intermediários: tendo como referência modelos como o Samsung Galaxy A37 5G e o Motorola Moto G86 5G, destinados a ocupantes de cargos de chefia e assessoramento.

Os valores e os modelos previstos na contratação do Senado geraram críticas nas redes sociais, principalmente em razão do custo dos aparelhos de última geração.

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Câmara congresso nacional Senado

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