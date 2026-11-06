Gigante do varejo testa escala 5x2 e aponta queda nas faltas

A pouco mais de um mês da entrada em vigor da nova regra que determina o fim da escala 6x1 no Brasil, a C&A já começou a testar a jornada 5x2 em 60 lojas da rede. A experiência apresentou resultados iniciais positivos, com redução no índice de faltas dos funcionários.

“Estamos testando em 60 lojas e já vimos o absenteísmo cair”, afirmou Paulo Correa, CEO da C&A, em entrevista à Exame após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. O executivo, no entanto, não apresentou os números do projeto nem detalhou o impacto financeiro da mudança.

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A Emenda Constitucional 141, promulgada pelo Congresso Nacional em 16 de outubro, estabelece o fim da escala 6x1 e a adoção de dois dias de descanso semanal. As novas regras começam a valer em 15 de dezembro de 2026, com a redução da jornada máxima de 44 para 42 horas semanais. A carga horária chegará a 40 horas após o período de transição.

C&A busca reduzir custos e aumentar produtividade

Segundo Correa, a companhia trabalha em duas frentes para compensar o possível aumento de custos provocado pela redução da jornada sem diminuição salarial: reduzir faltas e elevar a produtividade das equipes.

Para isso, a varejista implementou uma ferramenta de planejamento de horas e tarefas, que permite simular a distribuição do tempo dos funcionários ao longo do dia e organizar melhor a alocação das equipes.

“Se eu mantiver apenas as atividades que realizo hoje, esse será o potencial de aumento de custos com a mudança da jornada. A redução desse impacto dependerá da capacidade de elevar a produtividade e reduzir o absenteísmo”, explicou o executivo.

Domingo é o principal desafio da escala 5x2

Um dos maiores desafios identificados pela empresa está na organização das equipes aos domingos. De acordo com o CEO, o movimento de consumidores nos shopping centers tem crescido nesse dia, que também passou a ser uma opção de lazer para as famílias.

“Talvez seja aquele momento da família, de lazer. Vai no shopping, levar as crianças. Tem mais restaurantes no shopping center, então passa a ser uma alternativa de entretenimento para as pessoas”, afirmou Correa.

Com a adoção da escala 5x2, a distribuição das folgas pode reduzir o número de funcionários disponíveis.

“Por conta da escala 5x2, o domingo é onde é mais impactado. Vem cada vez mais fluxo e você tem um número de pessoas menor, então tem que melhorar a produtividade. Não tem jeito. Senão, você tem um impacto muito grande, não só de custos, mas de perda de venda”, disse.

C&A aposta em caixas de autoatendimento

Entre as estratégias para aumentar a produtividade e reduzir a dependência de funcionários em algumas etapas da operação está a ampliação dos caixas de autoatendimento, conhecidos como self-checkouts.

O sistema permite que o próprio consumidor registre e pague as compras, reduzindo a necessidade de atendimento individual no caixa.

“Isso acaba também aumentando a produtividade, porque o próprio consumidor vai lá e se resolve. Não precisa depender de alguém atendendo para passar a compra dele no caixa”, afirmou o CEO.